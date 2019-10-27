В Мурманской области 51 человек из 200 написали «Всеобщий музыкальный диктант» на «отлично»

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-27T14:26:16+03:00

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Неделю назад больше 200 музыкантов Заполярья сели за парту, чтобы проверить свои знания нотной грамоты. Напомним, Мурманская область впервые присоединилась к масштабной акции «Всеобщий музыкальный диктант» и сразу же выбилась в лидеры по количеству площадок – их на Кольском полуострове было аж восемь. Это позволило охватить почти весь регион: столицу Заполярья, Апатиты, Оленегорск, Полярные Зори, Мурмаши, Полярный и Гаджиево.

- Проверить свои знания 19 октября пришли люди разных возрастов: от 7 до 74 лет. Каждый участник выбрал для себя любой из 10 диктантов, написанных на разный уровень подготовки: от 3-4 класса до уровня «профессор». Иллюстрировали (играли) диктанты опытные педагоги теоретических дисциплин, - рассказывает региональный координатор акции в Мурманской области Анна Гришко. - Кто не хотел оцениваться – мог проверить свои знания анонимно.

Но, если о частотных ошибках организатор акции говорить не берутся, то отличников хвалят от души. Еще бы! В Мурманской области их 51 человек. Примерно столько же и хорошистов.

- Моей дочери 9 лет. Она на площадке была самой маленькой. Признаюсь, диктант дался ей с трудом. Тем не менее, результат вполне достойный – 7 баллов из 11 возможных, - делится впечатлениями жительница Мурмашей Екатерина Родина.

В любом случае все: и участники, и организаторы остались довольны, получив массу положительных эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU