2019-10-27T14:26:16+03:00
Общество

В Мурманской области 51 человек из 200 написали «Всеобщий музыкальный диктант» на «отлично»

Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Участники "Всеобщего музыкального диктанта" получили на память сувениры. Фото Из архива Анны ГришкоУчастники "Всеобщего музыкального диктанта" получили на память сувениры. Фото Из архива Анны Гришко
Изменить размер текста:

Неделю назад больше 200 музыкантов Заполярья сели за парту, чтобы проверить свои знания нотной грамоты. Напомним, Мурманская область впервые присоединилась к масштабной акции «Всеобщий музыкальный диктант» и сразу же выбилась в лидеры по количеству площадок – их на Кольском полуострове было аж восемь. Это позволило охватить почти весь регион: столицу Заполярья, Апатиты, Оленегорск, Полярные Зори, Мурмаши, Полярный и Гаджиево.

- Проверить свои знания 19 октября пришли люди разных возрастов: от 7 до 74 лет. Каждый участник выбрал для себя любой из 10 диктантов, написанных на разный уровень подготовки: от 3-4 класса до уровня «профессор». Иллюстрировали (играли) диктанты опытные педагоги теоретических дисциплин, - рассказывает региональный координатор акции в Мурманской области Анна Гришко. - Кто не хотел оцениваться – мог проверить свои знания анонимно.

Но, если о частотных ошибках организатор акции говорить не берутся, то отличников хвалят от души. Еще бы! В Мурманской области их 51 человек. Примерно столько же и хорошистов.

- Моей дочери 9 лет. Она на площадке была самой маленькой. Признаюсь, диктант дался ей с трудом. Тем не менее, результат вполне достойный – 7 баллов из 11 возможных, - делится впечатлениями жительница Мурмашей Екатерина Родина.

В любом случае все: и участники, и организаторы остались довольны, получив массу положительных эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске подростки сломали новые скамейки на Театральном бульваре
Аварийный снегопад: Под Оленегорском столкнулись фура с внедорожником и Lada Granta с иномаркой
Мурманск стал вторым самым ноющим городом в России
Для мурманчан могут появиться электронные визы в Норвегию
Сегодня в Никеле проходит международный фестиваль добрососедства “Без границ”
В Мурманске снова загорелся склад на территории судоверфи
Апатитчанина-геймера избили соседи за то, что он затопил их пивом
У 80-летнего пенсионера из Оленегорска украли обогреватель и телевизор
В Мурманске состоится презентация книги «Возвращение Красной армии», которая издана на трех языках
Пенсионерка из Мурманска зарезала своего сожителя, а нож выбросила в окно
Мурманская область вошла в пятерку лучших российских маршрутов для автотрипа
Мурманчанин разбил витрину в магазине из-за неисправного планшета
В Полярных Зорях асфальт укладывают в снегопад
По трем медведям, которые бродят по Княжой Губе, работают охотоведы
В Полярных Зорях появится новая лыжная база
В Мончегорске установили 13 урн для собачьих экскрементов
ФСС и "Комсомольская правда"-Мурманск проведут Географический диктант
Медведь, задравший коров в Умбе, напугал жителей села в Татарстане
В Кировске предупреждают о лавинной опасности