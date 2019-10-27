В Мурманской области 51 человек из 200 написали «Всеобщий музыкальный диктант» на «отлично»
Неделю назад больше 200 музыкантов Заполярья сели за парту, чтобы проверить свои знания нотной грамоты. Напомним, Мурманская область впервые присоединилась к масштабной акции «Всеобщий музыкальный диктант» и сразу же выбилась в лидеры по количеству площадок – их на Кольском полуострове было аж восемь. Это позволило охватить почти весь регион: столицу Заполярья, Апатиты, Оленегорск, Полярные Зори, Мурмаши, Полярный и Гаджиево.
- Проверить свои знания 19 октября пришли люди разных возрастов: от 7 до 74 лет. Каждый участник выбрал для себя любой из 10 диктантов, написанных на разный уровень подготовки: от 3-4 класса до уровня «профессор». Иллюстрировали (играли) диктанты опытные педагоги теоретических дисциплин, - рассказывает региональный координатор акции в Мурманской области Анна Гришко. - Кто не хотел оцениваться – мог проверить свои знания анонимно.
Но, если о частотных ошибках организатор акции говорить не берутся, то отличников хвалят от души. Еще бы! В Мурманской области их 51 человек. Примерно столько же и хорошистов.
- Моей дочери 9 лет. Она на площадке была самой маленькой. Признаюсь, диктант дался ей с трудом. Тем не менее, результат вполне достойный – 7 баллов из 11 возможных, - делится впечатлениями жительница Мурмашей Екатерина Родина.
В любом случае все: и участники, и организаторы остались довольны, получив массу положительных эмоций.
ИСТОЧНИК KP.RU