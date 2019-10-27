Аварийный снегопад: Под Оленегорском столкнулись фура с внедорожником и Lada Granta с иномаркой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-27T13:07:02+03:00

В этом ДТП машинам досталось изрядно, а люди вовсе попали в больницу. Фото: ВидеоОленегорск

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Суббота, 26 октября, на федеральной трассе «Кола» превратилась в день жестянщика. Один за одним и большие фуры, и маленькие легковушки оказывались в кювете. То ли дорожные и погодные условия, то ли самоуверенность на зимней дороге подвели водителей.

- В 11:40 на 1206 километра федеральной трассы «Кола» водитель Nissan Micra, завершая обгон грузового автомобиля, потерял контроль над управлением своего автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser. От удара внедорожник отбросило на фуру, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова. – В результате ДТП помощь медиков понадобилась виновнику аварии.

К слову, обгонял Nissan на участке, где разрешено совершать такие маневры.

А спустя 50 минут недалеко от этого места произошло еще одно ДТП.

Дорогу не поделили в этом месте сразу три машины. Фото: Мурманск ДТП ЧП

- В 12:30 на 6 километре автоподъезда к Оленегорску водитель Lada Granta также потерял контроль над своей машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Partner. Два пассажира иномарки и один пассажир Lada доставили в Олегорскую городскую больницу, где были обслужены амбулаторно, - отмечают в ведомстве.

К слову, несмотря на то, что снегопад, который принес на Кольский полуостров циклон, закончился. Ситуация на автомагистралях продолжает быть сложной – большегрузы не могут подняться в горки, создавая помехи транспортному потоку. Водителей просят быть внимательными на дорогах и выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями.

Под Оленегорском столкнулись грузовик и внедорожник.Автор: Мурманск ДТП ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU