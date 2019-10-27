Для мурманчан могут появиться электронные визы в Норвегию

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-27T09:10:28+03:00

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Кажется, даже в официальных поездах губернатор Мурманской области Андрей Чибис умудряется подмечать моменты, которые стоит улучшить, тем самым сделав жизнь северян комфортней. Вот и поездка в Норвегию, где отмечали 75-летие окончания Петсамо-Киркенеской операции, навела Андрея Владимировича на очень интересные мысли.

- С коллегами из Международного Баренц секретариата, в который входит 14 северных территорий России, Норвегии, Швеции и Финляндии, у нас общие цели – сделать север интересным, комфортным и доступным. Совершенно точно нужно упрощать визовый режим. Взяли в работу вопрос получения электронных виз, чтобы между нами и соседями связь была еще лучше и легче. Турпоток на границе большой – убедился лично, - отметил Андрей Чибис и, по традиции, получил живой отклик у своих подписчиков в социальных сетях.

К слову, глава российского МИД Сергей Лавров тоже побывал в Киркенесе и назвал границу между Россией и Норвегией - самой мирной в Европе. Северяне же просят сделать ее еще и более комфортной для пересечения.

- Андрей Владимирович, вы бы еще обратили внимание на наш пограничный пункт пропуска «Борисоглебск». Вы сами видели, что поток большой, а условия никакие. Если с детьми, то это просто кошмар, учитывая, как наши любят все перетрясти и заставить болтаться с детьми по полчаса – 40 минут. Нет ни пеленального откидного столика, ни стульев. Ну, ведь можно что-то сделать? – обозначила еще одну проблему Мария Белоножкина.

ИСТОЧНИК KP.RU