Сегодня в Никеле проходит международный фестиваль добрососедства “Без границ”
Сегодня в поселке Никель проходит фестиваль «Без границ», посвященный празднованию 75-летия Петсамо-Киркенесской операции.
Никельчане и гости города смогут посетить мастер-классы с национальными акцентами: сплести народный норвежский пояс, отчеканить памятную монетку под руководством кузнеца, сделать русский народный оберег из сухих трав или северную куклу-мотанку.
Также участников мероприятия ждет фуд-корт с национальными блюдами скандинавской и русской кухни, совместное приготовление котла ухи и ее дегустация.
-На фестивале с музыкальными номерами выступят артисты Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», норвежский коллектив Danse Teatre Stellaris , а участница из Никеля Наталья Крицкая представит номер «Русский девичий танец». Завершит программу музыкальный флешмоб, - сообщается в официальном сообществе фестиваля “Без границ” в соцсетях.
Помимо этого, гостям представят выставку ретроавтомобилей и фотовыставку Мурманского краеведческого музея.
Кинолюбителям покажут несколько фильмов: «Победа одна на всех», «Cool and crazy» («Классные и безумные») норвежского режиссера Кнута Йенсена, который лично расскажет о картине, и документальный фильм «Память Севера».
Кульминацией праздника станет выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и большой салют.
ИСТОЧНИК KP.RU