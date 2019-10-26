2019-10-26T14:46:24+03:00
Общество

Сегодня в Никеле проходит международный фестиваль добрососедства “Без границ”

Праздничное мероприятие посвящено 75-летнему юбилею Петсамо-Киркенесской операции
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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На торжестве гостей ждут кинопоказы,музыкальные номера, выставки, национальная кухня и большой салют. Фото: vk.com/festbezgranitc.На торжестве гостей ждут кинопоказы,музыкальные номера, выставки, национальная кухня и большой салют. Фото: vk.com/festbezgranitc.
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Сегодня в поселке Никель проходит фестиваль «Без границ», посвященный празднованию 75-летия Петсамо-Киркенесской операции.

Никельчане и гости города смогут посетить мастер-классы с национальными акцентами: сплести народный норвежский пояс, отчеканить памятную монетку под руководством кузнеца, сделать русский народный оберег из сухих трав или северную куклу-мотанку.

Также участников мероприятия ждет фуд-корт с национальными блюдами скандинавской и русской кухни, совместное приготовление котла ухи и ее дегустация.

-На фестивале с музыкальными номерами выступят артисты Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», норвежский коллектив Danse Teatre Stellaris , а участница из Никеля Наталья Крицкая представит номер «Русский девичий танец». Завершит программу музыкальный флешмоб, - сообщается в официальном сообществе фестиваля “Без границ” в соцсетях.

Помимо этого, гостям представят выставку ретроавтомобилей и фотовыставку Мурманского краеведческого музея.

Кинолюбителям покажут несколько фильмов: «Победа одна на всех», «Cool and crazy» («Классные и безумные») норвежского режиссера Кнута Йенсена, который лично расскажет о картине, и документальный фильм «Память Севера».

Кульминацией праздника станет выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и большой салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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