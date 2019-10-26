2019-10-26T13:35:37+03:00
Происшествия

Апатитчанина-геймера избили соседи за то, что он затопил их пивом

Северянин пролил на пол 30 литров хмельного напитка, но был слишком занят игрой, чтобы убираться
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Разозленные соседи стали пинать игоромана-пивовара ногами, после чего ему понадобилась госпитализация. Фото: pixabay.com.Разозленные соседи стали пинать игоромана-пивовара ногами, после чего ему понадобилась госпитализация. Фото: pixabay.com.
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Одной октябрьской ночью в Апатитах произошел необычный случай: любимое хобби местного жителя привело его в больницу, а его соседей - довело до белого каления.

Дело в том, что 35-летний апатитчанин был страстно увлечен домашним пивоварением и компьютерными играми. В тот день его мини-пивоварня случайно опрокинулась, и на пол вылилось целых тридцать литров хмельного напитка. Однако, северянин был слишком занят, чтобы убираться - он участвовал в виртуальном поединке.

-Пиво залило квартиру снизу, которую снимали двое жителей Мурманской области, - передает “ХибИнформБюро” слова заместителя начальника МВД РФ «Апатитский» Алексея Мартынова, - Они поднялись этажом выше и постучались к соседу, но им никто не открыл.

Посреди ночи 28-летний и 36-летний мужчины сами ворвались в квартиру апатитчанина. Распахнув дверь, они увидели геймера в наушниках, который вообще не обращал внимания на происходящее в реальном мире. Это настолько разозлило затопленных людей, что они повалили игромана-пивовара на пол и стали пинать его ногами. В итоге они избили северянина до такой степени, что тот попал на больничную койку.

Теперь мужчинам придется отвечать по нескольким статьям УК РФ: за причинение вреда здоровью и за нарушение неприкосновенности жилища.

Сейчас в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело также передали в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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