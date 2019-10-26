2019-10-26T11:43:16+03:00
Происшествия

У 80-летнего пенсионера из Оленегорска украли обогреватель и телевизор

Злоумышленнику светит до семи лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Полицейские забрали у северянина похищенное имущество и вернули пенсионеру. Фото: pixabay.comПолицейские забрали у северянина похищенное имущество и вернули пенсионеру. Фото: pixabay.com
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На что только не идут нерадивые преступники, чтобы разжиться деньгами. На этот раз злоумышленник прихватил у серьезно больного пожилого мужчины телевизор с обогревателем.

Грабеж произошел в квартире пенсионера, на улице Парковой в Оленегорске. В полицию обратился его 46-летний сосед, рассказав, что северянина ограбили.

Оперативники выехали на место происшествия и обнаружили, что пропал обогреватель и телевизор. Они изъяли следы, оставленные злоумышленником, опросили 80-летнего пенсионера, и свидетелей.

Вскоре сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, безработный 44-летний местный житель.

-Мужчина признал свою вину и рассказал полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел от своего знакомого и, зная, что в подъезде живет лежачий пенсионер, проник к нему в квартиру, выбив дверь. Северянин пояснил стражам порядка, что на преступление его толкнуло отсутствие денег, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Похищенное имущество удалось вернуть пожилому оленегорцу. А на мужчину завели дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ “грабеж”. Ему грозит лишение свободы до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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