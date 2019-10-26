У 80-летнего пенсионера из Оленегорска украли обогреватель и телевизор
На что только не идут нерадивые преступники, чтобы разжиться деньгами. На этот раз злоумышленник прихватил у серьезно больного пожилого мужчины телевизор с обогревателем.
Грабеж произошел в квартире пенсионера, на улице Парковой в Оленегорске. В полицию обратился его 46-летний сосед, рассказав, что северянина ограбили.
Оперативники выехали на место происшествия и обнаружили, что пропал обогреватель и телевизор. Они изъяли следы, оставленные злоумышленником, опросили 80-летнего пенсионера, и свидетелей.
Вскоре сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, безработный 44-летний местный житель.
-Мужчина признал свою вину и рассказал полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел от своего знакомого и, зная, что в подъезде живет лежачий пенсионер, проник к нему в квартиру, выбив дверь. Северянин пояснил стражам порядка, что на преступление его толкнуло отсутствие денег, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Похищенное имущество удалось вернуть пожилому оленегорцу. А на мужчину завели дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ “грабеж”. Ему грозит лишение свободы до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU