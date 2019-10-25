В Полярных Зорях асфальт укладывают в снегопад

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-25T16:11:22+03:00

Снег дорожникам не по чем. А вы на дождь сетуете. Фото: Новости г. Полярные Зори

Глава города заявил, что подрядчик получит деньги за работу только после того, как кровью распишется за качество сделанных работ

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О том, что подрядчик, занимающийся ремонтом тротуара и парковки в Полярных Зорях халтурит, бдительные жители заметили еще на выходных. Волна возмущения докатилась и до губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В итоге ситуацию обсудили на оперативном совещании. Напомним, глава города атомщиков заверил, что велись работы по выравниванию поверхности, а сам ремонт закончится на этой неделе. Его поддержал и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин, заверив, что риск потери качества увеличивается, но пока не критично.

Однако дорожников как всегда подвела работа. Они явно не ожидали, что в конце октября на Крайнем Севере может случиться снегопад. Правда, этот щекотливый момент их не смутил – асфальт стали укладывать прямо на толстый слой только выпавшего снега.

- То, что мы наблюдали во дворе дома №3 по улице Строителей, когда подрядчики укладывали асфальт на промерзшее основание стоянки, засыпанное снегом, ни в какие ворота не лезет. Оплату за асфальтирование производить не будем, пока ООО «Деловой центр» - подрядчик по благоустройству двора – кровью не распишется и не убедит нас, что такую работу можно принять, - прокомментировал произошедшее Максим Пухов.

ИСТОЧНИК KP.RU