По трем медведям, которые бродят по Княжой Губе, работают охотоведы
Ситуация в Княжой Губе местные жители называют не иначе как медвежьей эпопеей. Напомним, хозяева леса протоптали тропу к Белому морю прямо через поселок. Но если до недавнего времени их было всего двое, то теперь в окрестностях появился еще один бурый хищник.
- Вот уже три дня как медведи облюбовали эти места, особенно берег залива. Они могут появиться днем у домов, когда у людей топятся печи, а во дворах колют дрова. Им не мешает ни стук топоров, ни лай собак. Приходится брать в руки все, что гремит, и стучать, как потерпевший. Медведь постоит, посмотрит и уходит прочь, - рассказывает о сложившейся обстановке жительница Зеленоборского Татьяна Нюйман.
По словам женщины, в село по отдельности ходят три медведя: два вместе, а третий – большой, матерый и вальяжный прислушивается к каждому звуку. Как раз его спугнуть жителям и не составляет большого труда, а вот медведица с медвежонком ничего не боятся и ведут себя смело.
- Решение по медведям в Княжой Губе уже принято. В окрестностях села работают охотоведы, - сообщил «КП» Игорь Ильин, начальник отдела госохотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области.
Правда, пока отрегулировать численность бурых хищников, повадившихся ходить в село, не удалось. В случае удачи – число отстреленных в этом сезоне медведей может увеличиться до рекордных 28 особей.
В Княжую Губу повадились ходить три медведя.Женщина снимала хозяев леса, которые не боятся ни стуков топоров, ни рева бензопил, ни лая собак. Автор: Татьяна Нюйман! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU