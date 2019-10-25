В Мончегорске установили 13 урн для собачьих экскрементов

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-25T14:44:11+03:00

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Европейская культура уборки отходов жизнедеятельности за своими питомцами постепенно приходит и на Кольский полуостров. Напомним, три года назад урнами для собачьих экскрементов обзавелись Полярные Зори, потом дог-боксы в виде арт-объектов появились в заполярной столице, а в августе восемь таких устройств установили в Оленегорске. Теперь это новшество добралось и до Мончегорска.

- Чтобы помочь недобросовестным владельцам домашних животных убирать за своими питомцами, в рамках программы «Формирование современной городской среды» было установлено 13 урн для экскрементов, - сообщила пресс-секретарь администрации Мончегорска Анастасия Тимонина. – Дог-боксы появились на территории городского парка, в районе улицы Морошковой и Комсомольского озера, в лесопарковой зоне между школами №1 и 5 и на набережной Климентьева у домов №11-13.

Чиновники надеются, что урны облегчат владельцам собак сбор отходов жизнедеятельности их четвероногих друзей, и просят относиться к ним бережно, дабы они прослужили горожанам как можно дольше. К слову, мончегорцы отнеслись к появившемуся на улицах города новшеству с иронией.

- Теперь надо открыть курсы по обучению, чтоб научить людей убирать за животными! – прокомментировал новость Артем Шишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU