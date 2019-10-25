2019-10-25T14:33:59+03:00
Общество

ФСС и "Комсомольская правда"-Мурманск проведут Географический диктант

Его участниками станут северяне с проблемами зрения
Мария ПАШЕНКОВА
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Россия будет писать Географический диктант 27 октября. Фото: Российское географическое обществоРоссия будет писать Географический диктант 27 октября. Фото: Российское географическое общество
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27 октября вся Россия будет писать Географический диктант. Его участников проверят на то, как хорошо они знают не только свою страну, но и мир.

Например, в прошлые годы вопросы звучали как "Как называются устойчивые ветры, дважды в год меняющие направление на противоположное и в значительной степени определяющие климат Дальнего Востока России" или "Назовите природную зону России, где произрастают морошка и карликовая береза, обитают лемминг и северный олень".

В этом году в Мурманске Географический диктант пройдет на нескольких площадках от Нахимовского училища до МАГУ и МГТУ. К акции присоединились Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) и газета "Комсомольская правда"-Мурманск. Местом проведения стала Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Участниками диктанта станут особенные северяне с проблемами по зрению. Им представители ФСС перед ответами на вопросы также расскажут об госуслугах фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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