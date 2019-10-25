СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-25T14:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Буквально год назад жителей Мурманской области пугали видео, на котором под Мончегорском гулял красавец-тигр. Напомним, тогда быстро выяснилось, что полосатый хищник бродил на опушке леса в Приморском крае за 10 тысяч километров от Кольского полуострова. Этой осенью произошла похожая ситуация, правда, с точностью наоборот.

Видеоролик коровы, которую подрал во второй половине сентября в Умбе медведь, моментально разлетелся по сети. К слову, тогда его жертвой стали три буренки, свободно гуляющие по дороге в близи села. Однако ретивые пользователи соцсетей решили хайпануть на эффектном ролике и заявили, что голодный мишка хозяйничает рядом с селом Ленино-Кокушкино в Татарстане. После того, как местные жители, запаниковав, перестали выходить из домов за исключением крайней необходимости.

- Это Мурманская область. Там даже по видео было понятно, что это не наш регион. Тем более, что там упоминается медведица с тремя медвежатами. К нам заходит медведь, но он в основном проходной и есть хорошая кормовая база для него, – успокоил журналистов портала «Татарстан 24» Александр Харламов, руководитель отдела госкомитета по биологическим ресурсам Пестречинского района республики.

И все бы хорошо, но как утверждают корреспонденты, чтобы выяснить эту информацию охотоведы даже созвонились со своими коллегами из Сибири.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/740110" frameborder="0"></iframe> Медведь, задравший коров в Умбе, напугал жителей села в Татарстане.Автор: tatarstan24.tv! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU