В Полярных Зорях появится новая лыжная база

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-25T15:38:19+03:00

На базе можно будет переодеться, отдохнуть и получить нужный инвентарь Фото: Олег УКЛАДОВ

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Жителей Полярных Зорь, которые любят активный зимний отдых, ждет хорошая новость: в городе построят долгожданную лыжную базу.

На сайте госзакупок 23 октября опубликовали тендер на разработку строительного проекта под названием «Лыжная база в городе Полярные Зори». Заказчиком стала местная детско-юношеская спортивная школа. Стоимость сооружения обойдется в 700 тысяч рублей.

- В нашем городе северяне очень любят кататься на лыжах. Часто проходят различные соревнования по лыжным гонкам. К примеру, в марте прошлого года в Полярных Зорях проходил Чемпионат и финал Кубка России по горнолыжному спорту. Поэтому мы решили создать здесь базу, где можно будет переодеться, отдохнуть и получить инвентарь. Такое место точно будет востребовано многими жителями, - рассказала «КП» директор ДЮСШ города Полярные Зори Галина Шумилина.

По словам руководителя спортивной школы, пока что подробности строительства лыжной базы не известны, так как проект находится в стадии разработки.

К слову, в Полярных Зорях также строят физкультурно-оздоровительный комплекс, но его все никак не могут закончить.

ИСТОЧНИК KP.RU