В Мурманске пропала девочка с красными волосами

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-25T11:51:30+03:00

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И снова в Мурманской области пропал ребенок. В этот раз ищут 14-летнюю Веронику Усачеву. школьница ушла из дома на улице Крупская 23 октября около девяти часов вечера. С тех пор нет данных, где она находится.

Узнать Веронику легко: ее отличительная черта - красные волосы. Также рост девушки 165 сантиметров, среднее телосложение. Мурманчанка была одета в черную куртку и черные брюки, красный шарф и белые кроссовки.

Если вы можете помочь с поисками пропавшей, позвоните в полицию по телефонам: 02, 102 или в отряд "МурманСпас": 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

Напомним, что в Заполярье в последнее время дети уходят из дома и не только едва ли не каждый день. "Комсомолка" узнала, что делать взрослым в такой ситуации, как искать несовершеннолетних и общаться с ними после побега.

ИСТОЧНИК KP.RU