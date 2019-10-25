2019-10-25T11:51:30+03:00
Общество

В Мурманске пропала девочка с красными волосами

14-летняя Вероника Усачева ушла из дома 23 октября
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Фото: МурманСпасФото: МурманСпас
Изменить размер текста:

И снова в Мурманской области пропал ребенок. В этот раз ищут 14-летнюю Веронику Усачеву. школьница ушла из дома на улице Крупская 23 октября около девяти часов вечера. С тех пор нет данных, где она находится.

Узнать Веронику легко: ее отличительная черта - красные волосы. Также рост девушки 165 сантиметров, среднее телосложение. Мурманчанка была одета в черную куртку и черные брюки, красный шарф и белые кроссовки.

Если вы можете помочь с поисками пропавшей, позвоните в полицию по телефонам: 02, 102 или в отряд "МурманСпас": 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

Напомним, что в Заполярье в последнее время дети уходят из дома и не только едва ли не каждый день. "Комсомолка" узнала, что делать взрослым в такой ситуации, как искать несовершеннолетних и общаться с ними после побега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске кассир украл из магазина, где работал, 22 тысячи рублей
ЦВСЖ Мурманска: «Американского булли заберет хозяйка, как только ее выпишут из стационара»
Андрей Чибис пригрозил уволить глав администраций Североморска, Александровска и Печенги
Депутаты Мурманской области подготовили поправки в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя
Роман "Мутант" вселенной "Метро 2033" автора из Мончегорска издали в Польше
В Ковдоре разобрали стену в подъезде жилого дома, а жильцы заволновались, что через дыру заберутся в квартиры
Лужу в Североморске, для которой создали аккаунт в Instagram, почти полностью уничтожили
Авиакомпания Azur Air прокомментировала ситуацию с самолетом Анталья - Мурманск
Мурманск завалит снегом
Член "Единой России" из Мурманска: "Попытка пошутить в соцсетях обернулась несправедливой охотой на ведьм"
4 миллиарда рублей: Приставы взыскали с должников годовой бюджет Кировска или Североморска
На острове в Верхнетуломском водохранилище краеведы воссоздали партизанский огород
Найденный полицейскими на улице Мурманска мужчина умер от сердечного приступа
Больше половины мурманчан максимально недовольны работой ЖКХ
По Княжой Губе медведи бродят среди дня, не боясь людей
Из-за плотного тумана над аэропортом «Мурманск» кружили два самолета
Мария Дерунова: "Это были сложные полгода. Спасибо за тот марафон!"
В Мурманске внедорожник въехал в супермаркет