В Мурманске два дня будет идти сбор макулатуры
25 и 26 октября в Мурманске пройдет очередной сбор макулатуры, и северяне могут сдать накопленный бумажный хлам.
Волонтеры общественной организации «Природа и Молодежь» примут у горожан ненужные книги, журналы, газеты, тетради, бумагу А4, листовки, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей.
- Нельзя сдавать горелую, мокрую бумагу и картон, пергаментную бумагу или испачканную химическими веществами и маслами. Также мы не можем принять коробки с жирными пятнами, например, из-под пиццы, яичные лотки, чеки, втулки, и салфетки, - поясняют в группе «ПиМ» в социальной сети «ВКонтакте».
После сбора бумажное сырье передают компании «ЭкоСистемаСервис», а они уже везут макулатуру на переработку: из нее производят новый картон, коробки, упаковочную обертку.
Принести бумагу в пятницу и субботу можно по следующим адресам:
- проспект Кольский 110-а, офис 3-31 и 3-24;
- улица Капитана Орликовой, 3;
- улица Инженерная 24.
ИСТОЧНИК KP.RU