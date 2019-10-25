2019-10-25T13:00:25+03:00
Общество

В Мурманске два дня будет идти сбор макулатуры

Организация «Природа и молодежь» предлагает избавиться от ненужных бумажек
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчане могут сдать волонтерам старые книги, журналы, газеты, тетради, картонные коробки. Фото: vk.com/pim51.Мурманчане могут сдать волонтерам старые книги, журналы, газеты, тетради, картонные коробки. Фото: vk.com/pim51.
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25 и 26 октября в Мурманске пройдет очередной сбор макулатуры, и северяне могут сдать накопленный бумажный хлам.

Волонтеры общественной организации «Природа и Молодежь» примут у горожан ненужные книги, журналы, газеты, тетради, бумагу А4, листовки, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей.

- Нельзя сдавать горелую, мокрую бумагу и картон, пергаментную бумагу или испачканную химическими веществами и маслами. Также мы не можем принять коробки с жирными пятнами, например, из-под пиццы, яичные лотки, чеки, втулки, и салфетки, - поясняют в группе «ПиМ» в социальной сети «ВКонтакте».

После сбора бумажное сырье передают компании «ЭкоСистемаСервис», а они уже везут макулатуру на переработку: из нее производят новый картон, коробки, упаковочную обертку.

Принести бумагу в пятницу и субботу можно по следующим адресам:

- проспект Кольский 110-а, офис 3-31 и 3-24;

- улица Капитана Орликовой, 3;

- улица Инженерная 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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