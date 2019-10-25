Депутаты Мурманской области подготовили поправки в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-25T10:09:12+03:00

Вскоре появится перечень прилегающих к многоквартирным домам территорий, где нельзя будет торговать спиртным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

На заседании Мурманской областной Думы, состоявшемся на этой неделе, парламентарии обсуждали поправки в федеральный закон "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Замечания от региональных депутатов центр принимал до 24 числа. Народным избранникам поручили продумать детали ограничений. Так, в Мурманской области согласились, что кафе, бары, рестораны и буфеты, в которых могут продавать алкоголь, должны быть по площади не менее 25 метров.

Также в законе хотят подробнее прописать, что такое придомовая территория и прилегающая территория. Чтобы было понятнее, как совмещать соблюдение закона о тишине с продажей напитков с повышенным градусом. Так, появится список прилегающих территории, где будет действовать "сухой закон".

- Также предлагается наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе, и на полный запрет осуществления этого вида деятельности, - уточнили в Мурманской областной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU