2019-10-25T10:08:57+03:00
Общество

Андрей Чибис пригрозил уволить глав администраций Североморска, Александровска и Печенги

Усидеть на своем месте чиновники смогут только, если до конца года сдадут детские сады, строящиеся в рамках нацпроекта
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Детский сад в Североморске должен быть готов к 1 декабря. Фото: murmansk.er.ruДетский сад в Североморске должен быть готов к 1 декабря. Фото: murmansk.er.ru
Изменить размер текста:

Каждому терпению когда-то приходит конец. Видимо запас аргументов и моральны сил у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса тоже на пределе. Вот уже полгода он пытается донести до глав муниципалитетов, насколько важно завершить стройки в рамках национальных проектов в срок. Но пока возведение детских садов в Североморске, Печенге и ЗАТО Александровск то и дело натыкается на подводные камни и от графика явно отстает, что вызывает беспокойство у регионального правительства.

- Подрядчик предоставил три графика по подключению здания к электросетям, внешней и внутренней отделке, по которым срок окончания всех работ – 1 декабря. Отставания от графиков не наблюдаем. Вопрос с подключением электросетям практически решен. Рисков не видим, - отрапортовал глава администрации Североморска Владимир Евменьков.

В ЗАТО Александровск картина несколько другая. Глава администрации Семен Кауров честно признает, что строительство детсада идет с отставанием от графика на две недели.

- Сегодня на объекте работает 32 человека. Уже началась полноценная отделка внутренних помещений. До 20 декабря все работы будут завершены. Этот же подрядчик ведет аналогичный объект и в Печенге, - отметил Семен Кауров.

Но Андрей Чибис пока не разделяет оптимизма коллег из муниципалитетов.

- Оправдание, что подвели подрядчики, в этот раз в расчет принято не будет. Учтите, не выполнение в срок нацпроектов – для вас означает автоматический переход на другую работу, - отрезал Андрея Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске кассир украл из магазина, где работал, 22 тысячи рублей
В Мурманске пропала девочка с красными волосами
ЦВСЖ Мурманска: «Американского булли заберет хозяйка, как только ее выпишут из стационара»
Депутаты Мурманской области подготовили поправки в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя
Роман "Мутант" вселенной "Метро 2033" автора из Мончегорска издали в Польше
В Ковдоре разобрали стену в подъезде жилого дома, а жильцы заволновались, что через дыру заберутся в квартиры
Лужу в Североморске, для которой создали аккаунт в Instagram, почти полностью уничтожили
Авиакомпания Azur Air прокомментировала ситуацию с самолетом Анталья - Мурманск
Мурманск завалит снегом
Член "Единой России" из Мурманска: "Попытка пошутить в соцсетях обернулась несправедливой охотой на ведьм"
4 миллиарда рублей: Приставы взыскали с должников годовой бюджет Кировска или Североморска
На острове в Верхнетуломском водохранилище краеведы воссоздали партизанский огород
Найденный полицейскими на улице Мурманска мужчина умер от сердечного приступа
Больше половины мурманчан максимально недовольны работой ЖКХ
По Княжой Губе медведи бродят среди дня, не боясь людей
Из-за плотного тумана над аэропортом «Мурманск» кружили два самолета
Мария Дерунова: "Это были сложные полгода. Спасибо за тот марафон!"
В Мурманске внедорожник въехал в супермаркет