Андрей Чибис пригрозил уволить глав администраций Североморска, Александровска и Печенги

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-25T10:08:57+03:00

Усидеть на своем месте чиновники смогут только, если до конца года сдадут детские сады, строящиеся в рамках нацпроекта

Изменить размер текста: A A

Каждому терпению когда-то приходит конец. Видимо запас аргументов и моральны сил у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса тоже на пределе. Вот уже полгода он пытается донести до глав муниципалитетов, насколько важно завершить стройки в рамках национальных проектов в срок. Но пока возведение детских садов в Североморске, Печенге и ЗАТО Александровск то и дело натыкается на подводные камни и от графика явно отстает, что вызывает беспокойство у регионального правительства.

- Подрядчик предоставил три графика по подключению здания к электросетям, внешней и внутренней отделке, по которым срок окончания всех работ – 1 декабря. Отставания от графиков не наблюдаем. Вопрос с подключением электросетям практически решен. Рисков не видим, - отрапортовал глава администрации Североморска Владимир Евменьков.

В ЗАТО Александровск картина несколько другая. Глава администрации Семен Кауров честно признает, что строительство детсада идет с отставанием от графика на две недели.

- Сегодня на объекте работает 32 человека. Уже началась полноценная отделка внутренних помещений. До 20 декабря все работы будут завершены. Этот же подрядчик ведет аналогичный объект и в Печенге, - отметил Семен Кауров.

Но Андрей Чибис пока не разделяет оптимизма коллег из муниципалитетов.

- Оправдание, что подвели подрядчики, в этот раз в расчет принято не будет. Учтите, не выполнение в срок нацпроектов – для вас означает автоматический переход на другую работу, - отрезал Андрея Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU