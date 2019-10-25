2019-10-25T09:07:11+03:00
Звезды

Роман "Мутант" вселенной "Метро 2033" автора из Мончегорска издали в Польше

В России книга Андрея Буторина вышла еще пять лет назад
Мария ПАШЕНКОВА
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"Мутанта" Андрея Бурковского теперь будут читать в Польше. Фото: рекламный постер"Мутанта" Андрея Бурковского теперь будут читать в Польше. Фото: рекламный постер
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«Вселенная Метро 2033» - это десятки книг разных авторов, которые пишут на тему, как бы могла выглядеть Земля, если бы случилась всемирная катастрофа, почти уничтожившая жизнь на планете. Есть в серии произведений и те, что принадлежат перу жителей Мурманской области. Например, Кира Иларионова из Североморска или Андрей Буторин из Мончегорска.

Последний написал несколько романов: «Север», «Осада рая», «Дочь небесного духа», «Мутант», «Подземный Доктор», «Перекрестки судьбы», «Хозяин города монстров», «Огонек». Один из них теперь смогут прочитать и в Польше - произведение не так давно было опубликовано на польском языке. К слову, книга была издана в России еще в 2014 году.

- Когда приходишь в себя в дремучем лесу, изуродованном радиацией, не помня кто ты, откуда и почему оказался здесь... Когда твой вид вызывает у всех только два чувства - страх и агрессию... Когда вспышка ярости в любой момент может обернуться реальной вспышкой... Когда единственная надежда вернуть память - ни много, ни мало Дед Мороз, и он совсем не похож на доброго волшебника из сказки... Когда грешники человечнее святых, и ни в ком нельзя быть уверенным наверняка... ...всему есть только одно объяснение: ТЫ - МУТАНТ! - говорится в официальной аннотации к книге.

Если северяне хотят тоже ознакомиться с творчеством талантливого земляка, то сначала стоит прочитать «Мутанта», который открывает трилогию, а затем «Подземного Доктора» и «Хозяин города монстров».

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/435303/

ИСТОЧНИК KP.RU

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