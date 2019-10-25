В Ковдоре разобрали стену в подъезде жилого дома, а жильцы заволновались, что через дыру заберутся в квартиры

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-25T08:32:00+03:00

В управляющей компании объяснили, зачем было нужно такое действие

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В октябре северянам не очень везет с коммунальными службами: то мурманчане проваливаются в грязь рядом со своим домом, то кировчан заливает кипятком с чердака. А теперь в соцсетях появилось сообщение, что в Ковдоре по кирпичикам разбирают стены в подъездах, чтобы отремонтировать инженерные сети.

- Работники управляющей компании «КовдорЛидер» разобрали стену у пятой квартиры в подъезде дома №7 по улице Кирова. Заменили стояк, но стену после этого заложили кирпичами без раствора. Залезайте, кто хочет теперь. По закону же нельзя проникать в жилище без разрешения жильцов. Почему КовдорЛидеру позволяют беспределить? - негодует в социальной сети «Вконтакте» анонимный местный житель.

Тем не менее, как пояснили «КП» в управляющей компании, никаких незаконных действий в отношении жильцов указанного дома они не совершали.

- Мы сейчас ремонтируем инженерные сети в здании, а именно обновляем трубы горячего и холодного водоснабжения, отопления. Капремонт будет идти до 1 декабря, и так как сроки сжаты, приходится долбить стены через подъезд, без оглядки на собственников. Вскоре мы всем заделаем. И доступ в квартиры ограничен – мы никак не сможем туда попасть, - рассказали «КП» в УК «КовдорЛидер».

Поэтому, ковдорчанам волноваться не стоит - коммунальные службы занимаются только ремонтом и не собираются проникать в квартиры без ведома жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU