В Ковдоре разобрали стену в подъезде жилого дома, а жильцы заволновались, что через дыру заберутся в квартиры
В октябре северянам не очень везет с коммунальными службами: то мурманчане проваливаются в грязь рядом со своим домом, то кировчан заливает кипятком с чердака. А теперь в соцсетях появилось сообщение, что в Ковдоре по кирпичикам разбирают стены в подъездах, чтобы отремонтировать инженерные сети.
- Работники управляющей компании «КовдорЛидер» разобрали стену у пятой квартиры в подъезде дома №7 по улице Кирова. Заменили стояк, но стену после этого заложили кирпичами без раствора. Залезайте, кто хочет теперь. По закону же нельзя проникать в жилище без разрешения жильцов. Почему КовдорЛидеру позволяют беспределить? - негодует в социальной сети «Вконтакте» анонимный местный житель.
Тем не менее, как пояснили «КП» в управляющей компании, никаких незаконных действий в отношении жильцов указанного дома они не совершали.
- Мы сейчас ремонтируем инженерные сети в здании, а именно обновляем трубы горячего и холодного водоснабжения, отопления. Капремонт будет идти до 1 декабря, и так как сроки сжаты, приходится долбить стены через подъезд, без оглядки на собственников. Вскоре мы всем заделаем. И доступ в квартиры ограничен – мы никак не сможем туда попасть, - рассказали «КП» в УК «КовдорЛидер».
Поэтому, ковдорчанам волноваться не стоит - коммунальные службы занимаются только ремонтом и не собираются проникать в квартиры без ведома жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU