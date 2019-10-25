2019-10-25T11:55:30+03:00
Происшествия

В Мурманске кассир украл из магазина, где работал, 22 тысячи рублей

Северянин взял деньги из соседней кассы, а потом перестал выходить на работу
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянину грозит лишение свободы до двух лет за свою кражу. Фото: pixabay.comСеверянину грозит лишение свободы до двух лет за свою кражу. Фото: pixabay.com
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Не все продавцы хотят добросовестно трудиться. Некоторые из них видят путь попроще – взять деньги из кассы. Вдруг никто не заметит? Но выдают себя нерадивые работники практически сразу.

В полицию обратился сотрудник магазина на улице Лобова в Мурманске. По его словам, после ревизии в торговой точке обнаружили недостачу в 22 тысячи рублей. Также он пояснил, что в краже есть основания подозревать кассира, который неожиданно перестал выходить на работу.

Стражи порядка выехали на место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. После этого они смогли задержать злоумышленника.

- Им оказался 25-летний мурманчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он рассказал полицейским, что похитил деньги из соседней кассы пока за ним никто не наблюдал. Оперативникам удалось забрать у мужчины часть похищенной суммы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «кража». Ему светит лишение свободы до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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