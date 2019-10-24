Авиакомпания Azur Air прокомментировала ситуацию с самолетом Анталья-Мурманск

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-24T15:55:41+03:00

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13 часов вместо 5 добирались жители Мурманской области с турецкого курорта Анталья. Напомним, 22 октября самолет ZF-444 Azur Air не смог сесть в аэропорту Мурманска и ушел на запасной аэродром в Рованиеми. Там он задержался почти на пять часов.

В воздушной гавани рассказали, что взлетно-посадочная полоса была готова для приема борта, но капитан принял решение не садиться. Причины такого поступка объяснили в авиакомпании.

- Метеоусловия в Мурманске были неблагоприятными для посадки, поэтому с целью обеспечения безопасности полетов экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром. Аэродром Рованиеми был выбран как запасной в процессе подготовки к полету, - уточнили в пресс-службе Azur Air.

Пассажирам рейсам тяжело дался столь долгий полет. Многие волновались и не понимали, что происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU