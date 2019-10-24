4 миллиарда рублей: Приставы взыскали с должников годовой бюджет Кировска или Североморска
Как бы северяне ни скрывались от уплаты долгов, судебные приставы рано или поздно их найдут. И тогда уже придется раскошелиться на нужную сумму.
За последние девять месяцев сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области взыскали с должников четыре миллиарда рублей, а это больше годового бюджета Североморска или Кировска. На сегодняшний день завершено 302 тысячи исполнительных производств.
Наиболее значимым сейчас остается взыскание алиментов: долг по ним достиг отметки в 1,4 миллиарда рублей. В среднем сумма непогашенной задолженности на одно исполнительное дело составляет 189 тысяч рублей.
- Северян мотивирует вернуть долг запрет на выезд за границу. С помощью такого способа судебные приставы взыскали уже 480 миллионов рублей. Также эффективной мерой оплаты является ограничение пользования специальным правом, например, водить автомобиль, - сообщили в УФССП по Мурманской области.
Также до 4 835 выросло количество исполнительных производств с арестом имущества. Но большая часть жителей Заполярья все-таки погашает задолженность, пока их не лишили ценных вещей.
ИСТОЧНИК KP.RU