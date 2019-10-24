4 миллиарда рублей: Приставы взыскали с должников годовой бюджет Кировска или Североморска

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-24T17:39:44+03:00

Больше всего северян мотивирует вернуть долг запрет на выезд за границу Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Чаще всего жители Мурманской области не платят алименты

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Как бы северяне ни скрывались от уплаты долгов, судебные приставы рано или поздно их найдут. И тогда уже придется раскошелиться на нужную сумму.

За последние девять месяцев сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области взыскали с должников четыре миллиарда рублей, а это больше годового бюджета Североморска или Кировска. На сегодняшний день завершено 302 тысячи исполнительных производств.

Наиболее значимым сейчас остается взыскание алиментов: долг по ним достиг отметки в 1,4 миллиарда рублей. В среднем сумма непогашенной задолженности на одно исполнительное дело составляет 189 тысяч рублей.

- Северян мотивирует вернуть долг запрет на выезд за границу. С помощью такого способа судебные приставы взыскали уже 480 миллионов рублей. Также эффективной мерой оплаты является ограничение пользования специальным правом, например, водить автомобиль, - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Также до 4 835 выросло количество исполнительных производств с арестом имущества. Но большая часть жителей Заполярья все-таки погашает задолженность, пока их не лишили ценных вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU