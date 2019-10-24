На острове в Верхнетуломском водохранилище краеведы воссоздали партизанский огород

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-24T17:24:09+03:00

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В годы Великой Отечественной войны на острове посреди будущего Верхнетуломского водохранилища партизаны, державшие оборону Заполярья, организовали для себя небольшой огород. Спустя много лет краеведам удалось воссоздать его.

- Идея разбить небольшой огород на дальнем берегу Червос-озера весной 1943 года возникла у помощника начальника штаба по хозяйственной части партизанского отряда «Советский Мурман» Александра Федунова. Командир отряда Сергей Куроедов сначала воспринял ее в штыки, но потом согласился, - рассказывает краевед-поисковик Михаил Орешета. - Прокормить два отряда огородик не мог, а вот порадовать людей свежей зеленью да молоденькой картошечкой у этого хозяйства получалось.

В 1982 году Александр Федунов сам рассказал эту историю Михаилу Григорьевичу. Тогда-то и возникла идея возродить этот огород. На острове как раз восстанавливали базу партизан Заполярья. Этим занялся Николай Дроздов, но после его ухода огород снова поник, правда, ненадолго.

- Благодаря поддержке Александра Кремнева и Геннадия Раджанбаева мы вновь доставили на остров Партизанский землю, завезли рассаду и разбили миниатюрный огород. В этом году во время слета его участники вновь ели свежий лук, но главное - картошку. К сожалению, на уборку урожая удалось попасть только с первым снегом. Разгребли его, и на свет божий вновь, как в далекие годы войны, появилась партизанская картошка. Мелкая-мелкая, но много! Мы сохраним ее до слета в августе 2020 года, - отмечает Михаил Орешета.

ИСТОЧНИК KP.RU