2019-10-24T13:28:54+03:00
Общество

Больше половины мурманчан максимально недовольны работой ЖКХ

Северяне выступают за срочное улучшение жилищное хозяйство в городе
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
58% горожан не нравится качество обслуживания их жилья. Фото: gov-murman.ru.58% горожан не нравится качество обслуживания их жилья. Фото: gov-murman.ru.
Изменить размер текста:

Мурманчане грезят чтобы жилищно-коммунальные службы выполняли свою работу качественно. Но пока это несбыточные мечты. Уже 27 тысяч северян попросили модернизировать сферу ЖКХ. Управляющие компании не справляются со своими обязанностями, а горожанам приходится немало платить по квитанциям.

Поэтому, неудивительно, что Мурманск вошел в Топ-10 городов, которые срочно нуждаются в улучшении жилищного хозяйства. Столица Заполярья оказалась на восьмом месте в исследовании, которое проводил Финансовый университет при Правительстве РФ. Он оценил состояние ЖКХ российских городов с населением более 250 тысяч человек.

- Анализ показал, что меньше половины мурманчан, а конкретно 42%, полностью или в основном довольны работой жилищно-коммунальных служб – сроками, качеством обслуживания жилья, - говорится в исследовании Финансового университета России.

Помимо заполярной столицы улучшить жилищное хозяйство в первую очередь нужно в Улан-Удэ, Владивостоке, Астрахани, Севастополе, Волгограде и некоторых других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Княжой Губе медведи бродят среди дня, не боясь людей
Из-за плотного тумана над аэропортом «Мурманск» кружили два самолета
Мария Дерунова: "Это были сложные полгода. Спасибо за тот марафон!"
В Мурманске внедорожник въехал в супермаркет
В Мурмашах девочка сломала руку, скатившись с горки прямо в скамейку
Смертельный обгон: под Колой столкнулись две иномарки
В Мурманской области переписали закон, ограничивающий продажу электронных сигарет детям
В Мурманске устанавливают теплые скамейки
Из-за разбитой стопки мурманчанина связали шнуром от пылесоса и закололи ножом
Мурманскстат насчитал в Заполярье более 18 тысяч домов
Сотрудникам мурманского Центр временного содержания животных выплатили 1,3 миллиона рублей
В Мурманской области 1700 человек заболели острой кишечной инфекцией
На станции Кола надолго закрыли железнодорожный переезд
Осужденный из Мурманской области обманул 25 жителей Зеленограда
В Мурманской области завершены поиски 16-летнего Александра Головина
В Мончегорске косуля выбежала прямо под колеса автомобиля
В Ревде 40-летний хозяин квартиры 50 раз ударил металлическим прутом своего гостя
В Мурманске две сотрудницы микрофинансовой организации заключили 58 липовых договоров
В Мурмашах лыжню переоборудуют под биатлонную трассу
В Апатитах завершились поиски 41-летней Елены Ильницкой
Член "Единой России" в Мурманской области удалила Instagram из-за фотографии с красной икрой
Авария на дороге Мурманск – Североморск парализовала движение транспорта
Из-за снегопада самолет Анталья - Мурманск ушел на запасной аэродром в Финляндии
В Мурманске осудили генерального директора фирмы, которая сорвала государственный оборонный заказ