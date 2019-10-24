Больше половины мурманчан максимально недовольны работой ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-24T13:28:54+03:00

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Мурманчане грезят чтобы жилищно-коммунальные службы выполняли свою работу качественно. Но пока это несбыточные мечты. Уже 27 тысяч северян попросили модернизировать сферу ЖКХ. Управляющие компании не справляются со своими обязанностями, а горожанам приходится немало платить по квитанциям.

Поэтому, неудивительно, что Мурманск вошел в Топ-10 городов, которые срочно нуждаются в улучшении жилищного хозяйства. Столица Заполярья оказалась на восьмом месте в исследовании, которое проводил Финансовый университет при Правительстве РФ. Он оценил состояние ЖКХ российских городов с населением более 250 тысяч человек.

- Анализ показал, что меньше половины мурманчан, а конкретно 42%, полностью или в основном довольны работой жилищно-коммунальных служб – сроками, качеством обслуживания жилья, - говорится в исследовании Финансового университета России.

Помимо заполярной столицы улучшить жилищное хозяйство в первую очередь нужно в Улан-Удэ, Владивостоке, Астрахани, Севастополе, Волгограде и некоторых других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU