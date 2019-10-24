Мария Дерунова: "Это были сложные полгода. Спасибо за тот марафон!"

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-24T11:45:15+03:00

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24 октября как гром среди ясного неба прозвучала новость, что врио заместителя губернатора Мурманской области Мария Дерунова уходит в отставку. Это точно был не самый ожидаемый кадровый ход в правительстве региона, в котором сейчас формируется новый состав.

Дело в том, что Мария Дерунова за полгода своей работы в Заполярье всегда была на виду и активна. Не было сомнений, что после победы Андрея Чибиса на выборах, она войдет в состав "Белого дома" Заполярья. Но личные причины заставили ее покинуть регион.

- Это были сложные полгода, которыми я и команда, с которой мне повезло поработать, можем гордиться. У нас были очень сложные моменты, по работе в ЧС никто и никогда не напишет тебе мануал, и ты должен сам принимать решение в режиме "прямо сейчас" под собственную ответственность, - написала Мария Дерунова на личной странице в "ВКонтакте".

Упомянула она и рабочие моменты, которыми особенно гордится. Это проект "Наша рыба", волонтерский центр и поезд молодежной культуры, спектакль к 75-летию разгрома фашистов в Заполярье, который создал Евгений Гоман.

- С волшебницей Ольгой Кузнецовой мы бились за деньги на дороги, с лучшим на свете министром здравоохранения Дмитрием Панычевым – за средства на медицину. С боевой командой ЖКХ все эти полгода одна сплошная спецоперация: то снег, то подъезды, то вода, то крыши. Спасибо вам, дорогие мои, за все это, за наши победы и достижения. Спасибо Андрей Чибис за этот марафон, уверена, что следующие 5 лет будут еще ярче и круче! - подытожила Мария Дерунова.

ИСТОЧНИК KP.RU