2019-10-24T10:51:35+03:00
Происшествия

В Мурманске внедорожник въехал в супермаркет

Магазин не пострадал, а вот ретивому «железному коню» досталось
Елена ЧУМАКОВА
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Внедорожник, снеся ограждение, уперся в крыльцо. Фото: Кирилл ИгамбердиевВнедорожник, снеся ограждение, уперся в крыльцо. Фото: Кирилл Игамбердиев
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Не везет магазину продуктов на улице Копытова в столице Заполярья. По словам местных жителей, вот уже второй раз ретивые автомобилисты пытаются протаранить супермаркет. Очередная попытка случилась вечером 23 октября.

На фото, появившемся в социальных сетях, видно, как Chevrolet припарковалось прямо в крыльцо магазина. Разумеется, среди пользователей нашлось немало охотников, потренироваться в остроумие по этому поводу.

- Я не понял, что произошло, но бабулька вышла походу из машины закрыть что-то и забыла поставить на ручник. Автомобиль через некоторое время начала катится, женщина побежала за ним, но не смогла запрыгнуть в салон, а потом просто психанула, захлопнула дверь, и машина дальше покатилась в Яблочко, - рассказывает очевидец аварии Михаил Васильев.

По дороге в супермаркет иномарка снесла пешеходное ограждение прежде, чем уперлась в крыльцо. Только по счастливой случайности на тротуаре ретивому «железному коню» не попался никто из пешеходов, иначе беды было бы не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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