Смертельный обгон: под Колой столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-24T10:16:06+03:00

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Вот уже несколько дней МЧС и синоптики просят северян быть крайне осторожными – на дорогах сильная гололедица. Видимо в том числе и она стала причиной страшной аварии, которая случилась этим утром на трассе Кола – КПП Лотта.

- ДТП произошло в 7:45 на 1 километре автодороги Лотта. По предварительной информации, водитель Nissan Almera ехал в сторону Колы и пошел на обгон впереди едущего автомобиля. Возвращаясь в свою полосу, он не справился с управлением и столкнулся со встречным Chevrolet Cruze, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Удар оказался сильным, легковушки смяло и раскидало по дороге. Пострадали и находящиеся в них люди. Водитель Nissan, ставший виновником аварии, погиб на месте. Мужчина, находящейся за рулем Chevrolet, получил открытый перелом голени. На месте работают сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU