2019-10-24T09:41:54+03:00
Общество

В Мурманской области переписали закон, ограничивающий продажу электронных сигарет детям

Парламентарии решили уточнить важные формулировки
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области ограничили продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним.В Мурманской области ограничили продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В мае этого года был подписан закон "Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них". Спустя почти полгода депутаты решили, что стоит уточнить ряд формулировок, чтобы документ работал лучше.

Для обывателя такие тонкости могут показаться излишними, но они важны для продавцов, которые будут знать как работать.

Так, ранее в законе давалось определение электронным системам доставки никотина. Формулировка звучала как "одноразовые или многоразовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости в целях вдыхания пользователем (за исключением медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации)". Теперь же определение стало короче "электронные устройства, используемые для преобразования жидкости для электронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем".

Поправки уточнили формулировку, что такое жидкость для таких электронных систем - жидкость, содержащая жидкий никотин от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в электронных системах доставки никотин. Ранее в ней не было числа.

На заседании регионального парламента, которое состоялось 23 октября, поправки были одобрены. В ближайшее время документ уйдет на подпись главе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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