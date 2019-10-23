2019-10-23T16:30:48+03:00
Общество

Сотрудникам мурманского Центр временного содержания животных выплатили 1,3 миллиона рублей

Погасить долг по зарплате предприятие решило после вмешательства прокуратуры
Варвара РУСЛАНОВА
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Деньги сотрудники ЦВСЖ получили только после вмешательства прокуратуры.Деньги сотрудники ЦВСЖ получили только после вмешательства прокуратуры.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Два месяца 26 сотрудников мурманского Центра временного содержания животных не видели зарплаты. Напомним, именно из-за этого, как предполагали зоозащитники, те даже подкинули щенков в комитет по ветеринарии Мурманской области. Эффект все же был достигнут – внимание к проблеме ЦВСЖ неизвестные привлекли. В ситуацию с задержкой денег вмешалась прокуратура.

- Муниципальное предприятие задолжала своим сотрудникам заработную плату за июль и август этого года на общую сумму 1,3 миллиона рублей. В адрес директора ЦВСЖ было внесено представление с требованием рассчитаться с людьми. Долг был погашен в полном объеме, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

С помощью простых математических вычислений получается, что каждому сотрудник за месяц причиталось по 25 тысяч рублей. Понятно, что при такой зарплате жить приходится от получки до получки. А тут без денег два месяца. За такое безответственное отношение к своим сотрудникам директора ЦВСЖ оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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