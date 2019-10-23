2019-10-23T15:52:31+03:00
Общество

В Мурманской области 1700 человек заболели острой кишечной инфекцией

В большинстве случаев вирус атакует именно детей
Наталья ЛОБАНОВА
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Чтобы не заболеть, нужно тщательно мыть руки, фрукты и овощи и не забывать кипятить воду. Фото: mokb51.ruЧтобы не заболеть, нужно тщательно мыть руки, фрукты и овощи и не забывать кипятить воду. Фото: mokb51.ru
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В Мурманской области родители не зря волнуются за здоровье своих малышей. Ведь причины переживать есть: в Роспотребнадзоре предупреждают о разгулявшемся кишечном вирусе, который атакует юных северян.

По словам главного санитарного врача Мурманской области Лены Лукичевой, за первые семь месяцев этого года в Кольском крае зарегистрировано 1704 случая острых кишечных вирусных инфекций.

- Показатель составил 236 случаев на 100 тысяч населения, что выше показателя по России в целом, где приходится 105 случаев на 100 тысяч населения. Чаще всего вирус атакует детей. 90% таких кишечных расстройств приходится на малышей и подростков, - отмечает Лена Александровна. - На сегодняшний день в регионе растет заболеваемость норовирусной и энтеровирусной инфекциями, которые и вызывают расстройства кишечника.

Для профилактики подобных заболеваний стоит тщательно мыть руки, овощи и фрукты, не пить сырую воду и не питаться продуктами сомнительного происхождения. А при первых признаках пищевого расстройства нужно обязательно обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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