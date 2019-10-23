2019-10-23T17:11:51+03:00
Общество

Мурманскстат насчитал в Заполярье более 18 тысяч домов

Регистраторы обследовали все дома, где проживают или могут проживать северяне
Наталья ЛОБАНОВА
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Регистраторы обошли все дома во всех населенных пунктах заполярного региона. Фото: gov-murman.ruРегистраторы обошли все дома во всех населенных пунктах заполярного региона. Фото: gov-murman.ru
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В следующем году Мурманскую область коснется масштабное мероприятие – Всероссийская перепись населения. А пока в Кольском крае провели важный подготовительный этап – актуализировали списки адресов домов. С момента предыдущей переписи, которая прошла в 2010 году, в регионе построили новые частные и многоквартирные дома. В то же время шел и обратный процесс – часть зданий была разрушена или снесена.

Для уточнения списка адресов регистраторы Мурманскстата обошли за август и сентябрь все дома во всех городах и поселках области, обследовав более 18 тысяч жилых зданий.

- Регистраторы посетили дома, где проживают или могут проживать северяне во время проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и зафиксировали тип дома: частный или многоквартирный и выяснили число зарегистрированных людей в частных коттеджах, - сообщили в Мурманскстате.

Также, регистраторы отметили, что на некоторых домах нет табличек с названием улицы и номером здания. Об этом уведомят власти муниципалитетов, чтобы те устранили недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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