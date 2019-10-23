Осужденный из Мурманской области обманул 25 жителей Зеленограда

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-23T15:11:51+03:00

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О том, что мошенники из других регионов то и дело разводят северян на деньги, полицейские рапортуют регулярно. Правда, и заполярные аферисты тоже не лыком шиты.

- Минимум 25 жителей Зеленограда пострадали от мошеннических действий осужденного из Мурманской области, - сообщил на пресс-конференции журналистам медиакомпании «Зеленогрд сегодня» начальник третьего отделения по раскрытию мошенничества УВД по ЗелАО Владимир Филонов. – Мужчина отбывает наказание в колонии за полярным кругом. Однако это не помешало ему обзванивать наших горожан и рассказывать легенду о том, что их родственник попал в беду и срочно необходимо перевести деньги.

Сумму, на которую северянин нагрел доверчивых зеленоградцев, в подмосковном ведомстве не называют. Скорее всего, после таких «подвигов» осужденному придется задержаться в исправительном учреждении еще на несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU