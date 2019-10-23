В Мурманской области завершены поиски 16-летнего Александра Головина
В последнее время в Мурманской области слишком часто пропадают дети. Так, на минувших выходных был объявлен поиск сразу пяти несовершеннолетних. Один из них - по 16-летнему Александру Головину.
Юноша пропадает не в первый раз. Вот и 12 октября он ушел из центра помощи детям "Журавушка" в Мурмашах. Искали его почти две недели. К счастью - нашли.
- Местонахождение несовершеннолетнего Головина установлено. Каких-либо преступлений в отношении него не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Как стало известно, все это время Саша был в семье.
- Ребенок со мной, с ним все в порядке, просто не желает возвращаться в стены детского дома! - написала в группе "МурманСпаса" Оксана Шестакова.
Волонтеры предложили ей решить вопрос с тем, чтобы по правилам забрать юношу из казенного учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU