2019-10-23T14:15:13+03:00
Общество

В Мурманской области завершены поиски 16-летнего Александра Головина

Подросток сбежал 12 октября из детского дома "Журавушка"
Мария ПАШЕНКОВА
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Сашу искали почти две недели. Фото: архив "КП"Сашу искали почти две недели. Фото: архив "КП"
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В последнее время в Мурманской области слишком часто пропадают дети. Так, на минувших выходных был объявлен поиск сразу пяти несовершеннолетних. Один из них - по 16-летнему Александру Головину.

Юноша пропадает не в первый раз. Вот и 12 октября он ушел из центра помощи детям "Журавушка" в Мурмашах. Искали его почти две недели. К счастью - нашли.

- Местонахождение несовершеннолетнего Головина установлено. Каких-либо преступлений в отношении него не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как стало известно, все это время Саша был в семье.

- Ребенок со мной, с ним все в порядке, просто не желает возвращаться в стены детского дома! - написала в группе "МурманСпаса" Оксана Шестакова.

Волонтеры предложили ей решить вопрос с тем, чтобы по правилам забрать юношу из казенного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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