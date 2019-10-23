В Мончегорске косуля выбежала прямо под колеса автомобиля
И какие только лесные обитатели не заходили в гости в заполярные города в последнее время. Медведи так и вовсе не упускали возможность выйти на променад в парки, а лоси проносились по населенным пунктам в диком ужасе. На этот раз в гости к жителям Мончегорска зашла косуля.
- Ехал на работу по Ленинградской набережной, когда на проезжую часть выбежал дикий зверь. Только чудом не задел его своим авто, - рассказал о случившемся журналистам ТВ21 мончегорец Анатолий Скурьят.
Косуля лишь испуганно покосилась на «железного коня» и ускакала прочь куда-то во дворы. Напомним, косуля занесена в Красную книгу Мурманской области, и северянам уже не раз приходилось бороться за жизнь отдельных особей. Так весной 2018 года в Полярных Зорях зоозащитники выхаживали раненную косулю, так и не дождавшись помощи от чиновников. А в марте этого года охотники под Верхнетуломском отбили у бездомных собак еще одно грациозное животное. Правда, маленькая косуля все равно погибла, так и не сумев прийти в себя от шока и кровопотери.
В Мончегорске косуля выбежала прямо под колеса автомобиля.Автор: Анатолий Скурьят! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU