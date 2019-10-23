СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-23T13:43:24+03:00

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И какие только лесные обитатели не заходили в гости в заполярные города в последнее время. Медведи так и вовсе не упускали возможность выйти на променад в парки, а лоси проносились по населенным пунктам в диком ужасе. На этот раз в гости к жителям Мончегорска зашла косуля.

- Ехал на работу по Ленинградской набережной, когда на проезжую часть выбежал дикий зверь. Только чудом не задел его своим авто, - рассказал о случившемся журналистам ТВ21 мончегорец Анатолий Скурьят.

Косуля лишь испуганно покосилась на «железного коня» и ускакала прочь куда-то во дворы. Напомним, косуля занесена в Красную книгу Мурманской области, и северянам уже не раз приходилось бороться за жизнь отдельных особей. Так весной 2018 года в Полярных Зорях зоозащитники выхаживали раненную косулю, так и не дождавшись помощи от чиновников. А в марте этого года охотники под Верхнетуломском отбили у бездомных собак еще одно грациозное животное. Правда, маленькая косуля все равно погибла, так и не сумев прийти в себя от шока и кровопотери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/739608" frameborder="0"></iframe> В Мончегорске косуля выбежала прямо под колеса автомобиля.Автор: Анатолий Скурьят! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU