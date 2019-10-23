2019-10-23T12:32:41+03:00
Происшествия

В Мурманске две сотрудницы микрофинансовой организации заключили 58 липовых договоров

Вторая обвиняемая в мошенничестве призналась в содеянном, глядя на коллегу
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Финансовая дыра обнаружилась во время проверки документов организации [снимок носит иллюстративный характер].Финансовая дыра обнаружилась во время проверки документов организации [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Когда работаешь с деньгами, трудно удержаться от соблазна присвоить их себе. Вот и две сотрудницы микрофинансовой организации в Мурманске проявили слабость и тягу к легкой наживе.

Одна работала менеджером по работе с клиентами.

- Мурманчанка заранее подготавливала фиктивные договоры от имени лиц, которые ранее обращались за микрокредитами или на вымышленные данные. Затем она вносила эти сведения в электронную базу данных. Управляющая организация, заблуждаясь относительно сообщаемых ей сведений, переводила в соответствии с представленными документами денежные средства на расчетный счет, принадлежащий злоумышленнице, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Обнаружили финансовую дыру, когда приводили документацию организации в порядок. Тогда выяснилось, что с декабря 2018-го по февраль 2019-го оформила 37 фиктивных договоров займа на 625 тысяч рублей. Деньги женщина тратила на себя.

Когда шло расследование уголовного дела, выяснилось, что в компании есть еще одна горе-сотрудница. Она, глядя на коллегу, призналась, что тоже делала липовые документы. Правда, действовала скромнее: 21 договор на 296 тысяч рублей.

В настоящее время уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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