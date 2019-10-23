На станции Кола надолго закрыли железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-23T14:26:16+03:00

На съезде на станцию Кола автомобилстов встречает шлагбаум вот с такой надписью. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Автолюбителей, направляющихся на станцию Кола, на въезде ждал сюрприз – закрытый шлагбаум с надписью «Закрыт надолго». Оказалось, что на железнодорожном переезде уже не первый идет ремонт.

- На 1439 километре железной дороги, на выезде из города Кола в районе улицы Северной идет капитальный ремонт, в частности будут заменены детали устройства заграждения переезда: плиты, электроприводы и так далее, а также лотки и асфальтовое покрытие, - сообщил «КП» пресс-секретарь территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков. – Работы продлятся до 25 октября.

Пока транспорт пропускают по одной половине проезжей части, но при необходимости дорогу перекрывают полностью и тогда путь автомобилистам преграждает шлагбаум с вот такой надписью. Терпеть неудобства водителям осталось всего пару дней. Тем не менее, автомобилистов просят быть внимательными и осторожными и заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU