В Мурмашах лыжню переоборудуют под биатлонную трассу

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-23T11:17:32+03:00

Правда, стрелять спортсмены будут из пневматики, а не из огнестрельной мелкокалиберной винтовки

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За последние годы в Мурманской области делается немало для развития зимних видов спорта. Но, как говорится, нет предела совершенству. Вот и в Кольском районе закончив строительство лыжной трассы в Туломе, уже задумались о новых свершениях – переоборудовать лыжню в Мурмашах под биатлон. С таким предложением к местным властям обратился президент Федерации биатлона Мурманска Михаил Воронков.

- Есть множество ребят, которые мечтают заниматься этим видом спорта. Одна традиционный биатлон достаточно затратен. Помимо лыжной экипировки необходима еще и огнестрельная мелкокалиберная винтовка, на которую надо еще получить разрешение. Обустройство стрельбища трудоемко и финансово затратно, - объясняет Михаил Воронков и предлагает оборудовать в Кольском районе трассу под пневматический биатлон. Подобные соревнования для юных спортсменов регулярно проводит известная российская биатлонистка Анна Богалий-Титовец.

В Кольском районе предложением заинтересовались, ведь спрос среди и юных спортсменов, и пожилых биатлонистов есть, да и туристическую составляющую никто не отменял. Кстати, само стрельбище обойдется всего в 2-3 миллиона рублей.

- Глава администрации Александр Лихолат пообещал, что если будет в конце года финансовая экономия, то в декабре выйдем на проектно-сметную документацию. Тогда стройка на лыжной трассе начнется уже весной, - рассказывает директор детско-юношеской спортивной школы Кольского района Валерий Маган. – В противном случае реализация этих планов затянется еще на год.

ИСТОЧНИК KP.RU