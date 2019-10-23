2019-10-23T10:43:02+03:00
Общество

В Апатитах завершились поиски 41-летней Елены Ильницкой

Спустя четыре дня женщина вернулась домой, но ей понадобилась помощь медиков
Елена МОЛОДЦОВА
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Елена Ильницкая сама вернулась домой. Фото: "МурманСпас"Елена Ильницкая сама вернулась домой. Фото: "МурманСпас"
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Четыре с половиной дня родные 41-летней апатитчанки Елены Ильницкой не находили себе месте от беспокойства. Напомним, женщина вышла из дома около 12:00 18 октября и как в воду канула, хотя в пятницу прохожие ее видели в городе, и даже она вроде как направлялась в сторону дома, но так и не дошла до него.

- Видела ее 18-го числа, выходила из моего двора на Космонавтов, 11 и шла в сторону «Медтехники». Обычно мы всегда здоровались, а тут она глянула и прошла мимо, - сообщила о странном поведении Ирина Ковток.

К счастью, все закончилось благополучно, и поздно вечером 22 октября Елена Ильницкая пришла домой.

- Вернулась домой, жива! – споделилась радостной новость в соцсетях родственница пропавшей Ирина Дубец. – О том, где была, пока не чего не знаем. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Эту информацию подтвердили и в поисковом отряде "МурманСпас" и полиции. В правоохранительные органы заявлений от Елены Ильницкой о том, что в отношении нее было совершено какое-либо преступление, не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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