2019-10-23T09:42:21+03:00
Происшествия

Авария на дороге Мурманск – Североморск парализовала движение транспорта

Три человека попали в больницу [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Авария произошла в неудачном месте и парализовала движение в сторону севера. Фото: Мурманск ДТП ЧПАвария произошла в неудачном месте и парализовала движение в сторону севера. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Это октябрьское утро выдалось необычайно снежным. Правда, температура с минуса перешла в плюс, образовав на автомагистралях снежную кашу. Видимо она-то и сыграла с водителями на дороге МурманскСевероморск злую шутку.

- В 7:00 на 18 километре автоподъезда к Мурманску, не доезжая поста ВАИ, произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail, ехавший со стороны Североморска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Almera. От удара иномарку отбросило на следовавшей следом Mitsubishi Outlander, - рассказывает инспектор пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

На месте работают сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и «скорой». Помощь медиков понадобилась водителю Nissan Almera, а также водителю и пассажиру внедорожника. Инспекторам дорожной полиции предстоит еще разобраться во всех обстоятельствах аварии.

К слову, ДТП практически парализовало движение по трассе в сторону Североморска – уж больно в неудачном месте оно произошло. Только после того, как инспекторы ДПС выставили регулировщика, поток машин стал медленно двигаться.

На дороге Мурманск-Североморск столкнулись три иномарки.Автор: Александр Некрасов! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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