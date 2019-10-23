2019-10-23T09:13:19+03:00
Общество

Из-за снегопада самолет Анталья - Мурманск ушел на запасной аэродром в Финляндии

Российский борт приняли в Рованиеми, а в Россию он прибыл спустя семь часов
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Задержка рейса Анталья - Мурманск составила более 7 часов. Фото: Елена КоваленкоЗадержка рейса Анталья - Мурманск составила более 7 часов. Фото: Елена Коваленко
Изменить размер текста:

22 октября Мурманск окутал первый настоящий зимний снегопад. Правда, снега выпало не так уж много, но коммунальным службам он добавил хлопот. Как и сотрудникам аэропорта "Мурманск", где пришлось чистить взлетно-посадочную полосу.

По сообщениям соцсетей, именно из ее заснеженности вовремя не смог прибыть рейс ZF-444 Azur Air Анталья - Мурманск. Ему пришлось уйти на запасной аэродром. По флайлисту видно, что самолет сделал круг над Верхнетуломским и полетел в сторону границы.

- В 22.02 по метеоусловиям воздушное судно было направлено на запасной аэродром Рованиеми. Аэродром Мурманск технически пригоден к приему самолета, - уточнили в воздушной гавани Заполярья.

Когда борт все-таки смог улететь в Россию, то снова не сразу смог сесть.

- Еще над Мурманском в зоне ожидания кружили минут 20, сказали, чистят полосу, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Мирон Поджигун.

Задержка рейса в пути составила более семи часов.

- Героический рейс Azur Air 444 таки совершил посадку в аэропорту Мурманск в 05:10. Он привез из Рованиеми 211 пассажиров. Во время ожидания вылета пассажиры находились в самолете (около 5 часов). Рейс был "крайним" в этом сезоне, обратно из Мурманска в Анталию полетит пустым, - сообщил источник в аэропорту.

Напомним, ранее из-за снегопадов в аэропорту "Мурманск" уже возникали проблемы с рейсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ревде 40-летний хозяин квартиры 50 раз ударил металлическим прутом своего гостя
В Мурманске две сотрудницы микрофинансовой организации заключили 58 липовых договоров
В Мурмашах лыжню переоборудуют под биатлонную трассу
В Апатитах завершились поиски 41-летней Елены Ильницкой
Член "Единой России" в Мурманской области удалила Instagram из-за фотографии с красной икрой
Авария на дороге Мурманск – Североморск парализовала движение транспорта
В Мурманске осудили генерального директора фирмы, которая сорвала государственный оборонный заказ
Пенсионный фонд Мурманской области появился в соцсетях
В Мурманске сержант подрался на свадьбе
В Мурманской области в полтора раза снизилось количество осужденных
В Мурманске создадут Центр северной урбанистики
Мурманский гидрометцентр: «О подледной рыбалке думать еще рано»
В Коле женщина заколола оскорбившего ее бездомного из Карелии
Мурманчанка назвала Центр временного содержания животных концлагерем
«А ФОК и ныне там»: Стройка в Полярных Зорях должна быть закончена во что бы то ни стало
В Мурмашах возле школы сбили 9-летнюю девочку
Михаил Турецкий передал Андрею Чибису уникальные военные документы
Таксист из Кировска избил пенсионерку до потери зрения
В Полярных Зорях прошел кис-парад
В Мурманске полицейские, патрулируя улицы, нашли труп
Вы любите тепло, красоту, быть здоровой и счастливой - КУПИТЕ ШУБУ! Вы ее заслужили!
В Апатитах четвертый день ищут 41-летнюю Елену Ильницкую
В Печенге капитан за шесть избитых солдат получил условный срок
В Санкт-Петербурге задержали двух школьников из Мончегорска, сбежавших из дома
Автобус №1 в Мурманске будет курсировать почти в два раза чаще
В Мурманской области создали первый отряд юных инспекторов движения для дошколят
Мурманская телебашня погасла из-за грозы