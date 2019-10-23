Из-за снегопада самолет Анталья - Мурманск ушел на запасной аэродром в Финляндии

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-23T09:13:19+03:00

Российский борт приняли в Рованиеми, а в Россию он прибыл спустя семь часов

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22 октября Мурманск окутал первый настоящий зимний снегопад. Правда, снега выпало не так уж много, но коммунальным службам он добавил хлопот. Как и сотрудникам аэропорта "Мурманск", где пришлось чистить взлетно-посадочную полосу.

По сообщениям соцсетей, именно из ее заснеженности вовремя не смог прибыть рейс ZF-444 Azur Air Анталья - Мурманск. Ему пришлось уйти на запасной аэродром. По флайлисту видно, что самолет сделал круг над Верхнетуломским и полетел в сторону границы.

- В 22.02 по метеоусловиям воздушное судно было направлено на запасной аэродром Рованиеми. Аэродром Мурманск технически пригоден к приему самолета, - уточнили в воздушной гавани Заполярья.

Когда борт все-таки смог улететь в Россию, то снова не сразу смог сесть.

- Еще над Мурманском в зоне ожидания кружили минут 20, сказали, чистят полосу, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Мирон Поджигун.

Задержка рейса в пути составила более семи часов.

- Героический рейс Azur Air 444 таки совершил посадку в аэропорту Мурманск в 05:10. Он привез из Рованиеми 211 пассажиров. Во время ожидания вылета пассажиры находились в самолете (около 5 часов). Рейс был "крайним" в этом сезоне, обратно из Мурманска в Анталию полетит пустым, - сообщил источник в аэропорту.

Напомним, ранее из-за снегопадов в аэропорту "Мурманск" уже возникали проблемы с рейсами.

ИСТОЧНИК KP.RU