В Мурманске осудили генерального директора фирмы, которая сорвала государственный оборонный заказ

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-23T08:45:28+03:00

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Несколько лет назад компания ЗАО «Северный морской инженерный сервис» получила государственный оборонный заказ на ремонт колесных кранов арсенала Северного флота. Он был выполнен, но почти сразу после приемки техника начала ломаться.

Независимые эксперты изучили краны и пришли к неприятным выводам: во время ремонта были использованы б/у детали. Так у правоохранителей возникли вопросы к генеральном директору фирмы Андрею Зубрилову.

- Результаты проведенных в 2014–2016 годах Управлением ФСБ России по Северному флоту и военной прокуратурой Северного флота оперативно-розыскных и надзорных мероприятий стали основанием для возбуждения военным следственным отделом Следственного комитета России по Североморскому гарнизону уголовного дела в отношении указанного лица в связи с хищениями государственных средств в особо крупном размере. Его расследование проводилось военным следственным управлением СК России по Северному флоту и завершено УМВД России по Мурманской области, - сообщили в ФСБ.

Против Зубрилова было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". Первомайский суд Мурманска признал его виновным в хищении 6 миллионов бюджетных денег. И вынес приговор - 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Был удовлетворен гражданский иск Минобороны России о взыскании ущерба в 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU