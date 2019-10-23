2019-10-23T08:45:28+03:00
Происшествия

В Мурманске осудили генерального директора фирмы, которая сорвала государственный оборонный заказ

Руководителя обвинили в хищении 6 миллионов бюджетных денег
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Суд приговорил бизнесмена к 3,5 годам колонии-поселения. Фото: архив "КП"Суд приговорил бизнесмена к 3,5 годам колонии-поселения. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Несколько лет назад компания ЗАО «Северный морской инженерный сервис» получила государственный оборонный заказ на ремонт колесных кранов арсенала Северного флота. Он был выполнен, но почти сразу после приемки техника начала ломаться.

Независимые эксперты изучили краны и пришли к неприятным выводам: во время ремонта были использованы б/у детали. Так у правоохранителей возникли вопросы к генеральном директору фирмы Андрею Зубрилову.

- Результаты проведенных в 2014–2016 годах Управлением ФСБ России по Северному флоту и военной прокуратурой Северного флота оперативно-розыскных и надзорных мероприятий стали основанием для возбуждения военным следственным отделом Следственного комитета России по Североморскому гарнизону уголовного дела в отношении указанного лица в связи с хищениями государственных средств в особо крупном размере. Его расследование проводилось военным следственным управлением СК России по Северному флоту и завершено УМВД России по Мурманской области, - сообщили в ФСБ.

Против Зубрилова было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". Первомайский суд Мурманска признал его виновным в хищении 6 миллионов бюджетных денег. И вынес приговор - 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Был удовлетворен гражданский иск Минобороны России о взыскании ущерба в 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ревде 40-летний хозяин квартиры 50 раз ударил металлическим прутом своего гостя
В Мурманске две сотрудницы микрофинансовой организации заключили 58 липовых договоров
В Мурмашах лыжню переоборудуют под биатлонную трассу
В Апатитах завершились поиски 41-летней Елены Ильницкой
Член "Единой России" в Мурманской области удалила Instagram из-за фотографии с красной икрой
Авария на дороге Мурманск – Североморск парализовала движение транспорта
Из-за снегопада самолет Анталья - Мурманск ушел на запасной аэродром в Финляндии
Пенсионный фонд Мурманской области появился в соцсетях
В Мурманске сержант подрался на свадьбе
В Мурманской области в полтора раза снизилось количество осужденных
В Мурманске создадут Центр северной урбанистики
Мурманский гидрометцентр: «О подледной рыбалке думать еще рано»
В Коле женщина заколола оскорбившего ее бездомного из Карелии
Мурманчанка назвала Центр временного содержания животных концлагерем
«А ФОК и ныне там»: Стройка в Полярных Зорях должна быть закончена во что бы то ни стало
В Мурмашах возле школы сбили 9-летнюю девочку
Михаил Турецкий передал Андрею Чибису уникальные военные документы
Таксист из Кировска избил пенсионерку до потери зрения
В Полярных Зорях прошел кис-парад
В Мурманске полицейские, патрулируя улицы, нашли труп
Вы любите тепло, красоту, быть здоровой и счастливой - КУПИТЕ ШУБУ! Вы ее заслужили!
В Апатитах четвертый день ищут 41-летнюю Елену Ильницкую
В Печенге капитан за шесть избитых солдат получил условный срок
В Санкт-Петербурге задержали двух школьников из Мончегорска, сбежавших из дома
Автобус №1 в Мурманске будет курсировать почти в два раза чаще
В Мурманской области создали первый отряд юных инспекторов движения для дошколят
Мурманская телебашня погасла из-за грозы