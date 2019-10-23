2019-10-23T08:27:32+03:00
Общество

Пенсионный фонд Мурманской области появился в соцсетях

Его специалисты ответят на интересующие северян вопросы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, «Твиттере» и Instagram
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Получить полезную информацию от ПФР теперь можно во всех популярных соцсетяхПолучить полезную информацию от ПФР теперь можно во всех популярных соцсетяхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жителям Кольского края стало гораздо удобнее получать актуальную информацию о начислении им льготных выплат. Ведь Пенсионный фонд по Мурманской области открыл свои двери в социальных сетях.

Теперь северяне смогут узнавать свежие новости пенсионного обеспечения, а также задавать волнующие их вопросы специалистам в группах регионального ПФР в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, «Твиттере» и Instagram. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется группа Отделения ПФР «ВКонтакте», где проведено уже около 500 консультаций.

- На страницах Отделения ПФР можно получить актуальную информацию по любым вопросам пенсионных выплат. Но проконсультировать через социальные сети специалисты могут только по общим проблемам, не касающихся персональных данных человека, - поясняют в Пенсионном фонде РФ по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ревде 40-летний хозяин квартиры 50 раз ударил металлическим прутом своего гостя
В Мурманске две сотрудницы микрофинансовой организации заключили 58 липовых договоров
В Мурмашах лыжню переоборудуют под биатлонную трассу
В Апатитах завершились поиски 41-летней Елены Ильницкой
Член "Единой России" в Мурманской области удалила Instagram из-за фотографии с красной икрой
Авария на дороге Мурманск – Североморск парализовала движение транспорта
Из-за снегопада самолет Анталья - Мурманск ушел на запасной аэродром в Финляндии
В Мурманске осудили генерального директора фирмы, которая сорвала государственный оборонный заказ
В Мурманске сержант подрался на свадьбе
В Мурманской области в полтора раза снизилось количество осужденных
В Мурманске создадут Центр северной урбанистики
Мурманский гидрометцентр: «О подледной рыбалке думать еще рано»
В Коле женщина заколола оскорбившего ее бездомного из Карелии
Мурманчанка назвала Центр временного содержания животных концлагерем
«А ФОК и ныне там»: Стройка в Полярных Зорях должна быть закончена во что бы то ни стало
В Мурмашах возле школы сбили 9-летнюю девочку
Михаил Турецкий передал Андрею Чибису уникальные военные документы
Таксист из Кировска избил пенсионерку до потери зрения
В Полярных Зорях прошел кис-парад
В Мурманске полицейские, патрулируя улицы, нашли труп
Вы любите тепло, красоту, быть здоровой и счастливой - КУПИТЕ ШУБУ! Вы ее заслужили!
В Апатитах четвертый день ищут 41-летнюю Елену Ильницкую
В Печенге капитан за шесть избитых солдат получил условный срок
В Санкт-Петербурге задержали двух школьников из Мончегорска, сбежавших из дома
Автобус №1 в Мурманске будет курсировать почти в два раза чаще
В Мурманской области создали первый отряд юных инспекторов движения для дошколят
Мурманская телебашня погасла из-за грозы