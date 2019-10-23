Пенсионный фонд Мурманской области появился в соцсетях

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-23T08:27:32+03:00

Получить полезную информацию от ПФР теперь можно во всех популярных соцсетях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Его специалисты ответят на интересующие северян вопросы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, «Твиттере» и Instagram

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Жителям Кольского края стало гораздо удобнее получать актуальную информацию о начислении им льготных выплат. Ведь Пенсионный фонд по Мурманской области открыл свои двери в социальных сетях.

Теперь северяне смогут узнавать свежие новости пенсионного обеспечения, а также задавать волнующие их вопросы специалистам в группах регионального ПФР в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, «Твиттере» и Instagram. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется группа Отделения ПФР «ВКонтакте», где проведено уже около 500 консультаций.

- На страницах Отделения ПФР можно получить актуальную информацию по любым вопросам пенсионных выплат. Но проконсультировать через социальные сети специалисты могут только по общим проблемам, не касающихся персональных данных человека, - поясняют в Пенсионном фонде РФ по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU