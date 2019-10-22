2019-10-22T18:45:19+03:00
Происшествия

В Мурманске сержант подрался на свадьбе

Военному не понравилось, как один из гостей обходился с его женой
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянину придется выплатить 40 тысяч рублей из-за случившейся драки. Фото: pixabay.com.Северянину придется выплатить 40 тысяч рублей из-за случившейся драки. Фото: pixabay.com.
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В России свадьбы нечасто обходятся без драк. Вот и на этот раз провести этот важный день в спокойствии и мире у молодоженов не получилось.

Этим летом, 7 июня, в одном из ресторанов Мурманска праздновали бракосочетание. На свадьбу жених позвал своего приятеля, сержанта П., служащего в одной из североморских воинских частей.

На праздничном торжестве гость не на шутку разозлился, так как его супругу оскорбил другой мужчина. Военный не стал терпеть такое поведение и ударил оппонента локтем и кулаком в лицо. Потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. Врачи зафиксировали у него тупую травму головы, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

- Сержант П. раскаялся в содеянном и возместил пострадавшему мужчине вред в полном объеме. Учитывая эти обстоятельства, Мурманский гарнизонный военный суд назначил северянину штраф в размере 40 тысяч рублей, - рассказал старший помощник руководителя ВСУ СК России по Северному флоту Александр Жуков.

Сейчас расследование дела по статье 118 Уголовного кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении мурманчанина завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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