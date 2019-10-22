В Мурманске сержант подрался на свадьбе
В России свадьбы нечасто обходятся без драк. Вот и на этот раз провести этот важный день в спокойствии и мире у молодоженов не получилось.
Этим летом, 7 июня, в одном из ресторанов Мурманска праздновали бракосочетание. На свадьбу жених позвал своего приятеля, сержанта П., служащего в одной из североморских воинских частей.
На праздничном торжестве гость не на шутку разозлился, так как его супругу оскорбил другой мужчина. Военный не стал терпеть такое поведение и ударил оппонента локтем и кулаком в лицо. Потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. Врачи зафиксировали у него тупую травму головы, что расценивается как тяжкий вред здоровью.
- Сержант П. раскаялся в содеянном и возместил пострадавшему мужчине вред в полном объеме. Учитывая эти обстоятельства, Мурманский гарнизонный военный суд назначил северянину штраф в размере 40 тысяч рублей, - рассказал старший помощник руководителя ВСУ СК России по Северному флоту Александр Жуков.
Сейчас расследование дела по статье 118 Уголовного кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении мурманчанина завершено.
ИСТОЧНИК KP.RU