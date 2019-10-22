В Мурманской области в полтора раза снизилось количество осужденных

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-22T16:42:05+03:00

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- Встать! Суд идет!

Вот уже несколько лет после этой фразы звучащий обвинительный приговор заканчивается не реальным лишением свободы, а принудительными или обязательными работами. Это одна из трех причин, благодаря которым в колониях Мурманской области снизилось количество осужденных. Если еще пять лет назад подопечных в исправительных учреждениях Заполярья насчитывалось 5384 человека, то сегодня эта цифра меньше почти в полтора раза – 3627 граждан.

- Здесь три причины. Во-первых, суды стали меньше отправлять оступившихся граждан в колонии. Во-вторых, снизилось общее количество тяжких преступлений. Это заслуга правоохранительных органов, которые стали работать лучше и, в первую очередь, на профилактику, - объясняет Юрий Мананков, председатель общественно-наблюдательной комиссии при УФСИН по Мурманской области.

Третья причина чисто техническая. Два года назад был снижен лимит наполнения исправительных учреждений региона. Если в 2015 году в колониях могло содержаться 7460 человек (фактически содержалось в полтора раза меньше – Ред.), то сегодня всего 4933.

- Условия содержания стали более человечными. Конечно, за счет снижения числа осужденных, увеличилось количество квадратных метров на человека. Но и сами помещения отремонтировали. Как результат, человек, лишенный свободы, меньше озлобляется, - добавляет собеседник «КП». – Теперь на бытовые условия жалуются единицы, а вот медицинское обслуживание наоборот стало это основная статья обращений от осужденных и их родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU