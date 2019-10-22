Мурманский гидрометцентр: «О подледной рыбалке думать еще рано»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-22T15:51:19+03:00

Зима вступит в свои права на реках и озерах Кольского полуострова не раньше конца ноября

Изменить размер текста: A A

Первый снег и морозы – повод для одних рыбаков закрыть летний сезон, а для других – открыть зимний. Правда, и тем и другим лучше не рисковать лишний раз.

- За ночь на Верхнетуломском водохранилище резко похолодало, и мы пробивались через льды [на лодке], как маленький ледокольчик, - поделился опытом северянин Кирилл Швецов.

А вот рыбаки, выбравшиеся в выходные на Щучьи озера, докладывают, что водоемы практически покрылись приличным слоем льда – по крайней мере, у берега вполне уже можно ходить, не боясь провалиться. Правда, в Мурманском гидрометцентре охочих до подледной рыбалки северян предостерегают от опрометчивых поступков.

- Пока зима в самом начале большого пути. Октябрь – все-таки еще осень, хотя Кольский полуостров и присыпало снегом. Льда, на который можно будет выйти, ждать придется до конца ноября и то, если погода не подведет, - говорит начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен. – В ближайшие пару дней ночью нас ждет минусовая температура и плюсовая днем. Поэтому думать о подледном лове еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU