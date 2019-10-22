2019-10-22T16:07:42+03:00
Общество

В Мурманске создадут Центр северной урбанистики

В нем будут разрабатывать решения, которые помогут улучшить города с суровыми погодными условиями
Наталья ЛОБАНОВА
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Центр откроется в столице Арктики уже в следующем году. Фото: gov-murman.ru.Центр откроется в столице Арктики уже в следующем году. Фото: gov-murman.ru.
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в ближайшее время в Мурманске появится Центр северной урбанистики. Об этом он рассказал на всемирном парковом конгрессе в Казани местным журналистам.

Как говорит глава заполярного региона, создание такого места позволит обмениваться опытом с зарубежными соседями и коллегами из других субъектов России. Центр северной урбанистики будет направлен на то, чтобы развивать и улучшать в городах с экстремальными погодными условиями транспорт, пешеходную инфраструктуру, экологию, здравоохранение и другое.

Губернатор Мурманской области подчеркнул, что нужно создавать дополнительные позитивные условия для жизни людей в северных городах.

- Наша цель состоит в том, чтобы выработать правильные и полезные решения для городов и населенных пунктов с экстремальными погодными условиями. В этой работе мы планируем использовать не только опыт стран Скандинавии и Канады, но и наших коллег из других регионов, например, Якутии, - пояснил Андрей Чибис.

Открытие центра запланировано на 2020 год, но детальные подробности проекта пока что не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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