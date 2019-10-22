В Мурманске создадут Центр северной урбанистики
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в ближайшее время в Мурманске появится Центр северной урбанистики. Об этом он рассказал на всемирном парковом конгрессе в Казани местным журналистам.
Как говорит глава заполярного региона, создание такого места позволит обмениваться опытом с зарубежными соседями и коллегами из других субъектов России. Центр северной урбанистики будет направлен на то, чтобы развивать и улучшать в городах с экстремальными погодными условиями транспорт, пешеходную инфраструктуру, экологию, здравоохранение и другое.
Губернатор Мурманской области подчеркнул, что нужно создавать дополнительные позитивные условия для жизни людей в северных городах.
- Наша цель состоит в том, чтобы выработать правильные и полезные решения для городов и населенных пунктов с экстремальными погодными условиями. В этой работе мы планируем использовать не только опыт стран Скандинавии и Канады, но и наших коллег из других регионов, например, Якутии, - пояснил Андрей Чибис.
Открытие центра запланировано на 2020 год, но детальные подробности проекта пока что не известны.
ИСТОЧНИК KP.RU