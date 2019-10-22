2019-10-22T14:36:13+03:00
Происшествия

В Коле женщина заколола оскорбившего ее бездомного из Карелии

В послужном списке 26-летний красавицы 14 судимостей, правда, за преступления имущественного характера
Варвара РУСЛАНОВА
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Спиртное оказалось плохим советчиком: мужчине пришлось за нанесенное оскорбление ответить кровью. Фото: СКР по Мурманской областиСпиртное оказалось плохим советчиком: мужчине пришлось за нанесенное оскорбление ответить кровью. Фото: СКР по Мурманской области
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Настоящая драма развернулась в конце прошлой недели в заброшенном доме в Коле, где нашла пристанище троица бездомных. Все трое вели асоциальный образ жизни, а в двухэтажку забрались, чтобы распить горячительные напитки.

- Инцидент произошло в ночь с 17 на 18 октября. У 26-летней женщины завязалась словесная перепалка с 35-летним мужчиной, приехавшим в Колу из Карелии. Последний чем-то оскорбил северянку, она не стерпела такого обращения и ударила его в область грудной клетки, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Вместо того, чтобы позвать на помощь, колянка вместе со вторым своим приятелем ушла, а вернувшись через какое-то время, сама вызвала полицию и попыталась сойти за случайного очевидца трагедии. Но в итоге созналась.

- Женщина до этого была неоднократно судима. С 2015 года она совершила 14 преступлений имущественного характера небольшой и средней тяжести, - добавляет Алина Александрович.

Теперь послужной список бойкой колянки пополнится еще одним уголовным делом, возбужденным части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть человека». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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