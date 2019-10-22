Мурманчанка назвала Центр временного содержания животных концлагерем

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-22T14:21:57+03:00

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Мурманчанка Елена Новикова – завсегдатай Центра временного содержания животных. При первой возможности она спешит туда, чтобы привезти хвостатым обитателям корм и помочь сотрудникам убрать вольеры. Последний раз Елена приезжала в ЦВСЖ в свой день рождения 11 октября и поняла, что дальше так продолжаться не может – не должны животные обитать в таких условиях.

- Собаки сидят в сырых, грязных, темных вольерах. У предприятия нет денег, чтобы сделать нормальное освещение. Животные находятся там не по одному месяцу, ожидая решения своей судьбы, а заодно приобретая различные заболевания. Уже не говорю о том, как содержаться собаки на карантине: в открытых и холодных вольерах по несколько особей как взрослых, так и щенков. Последние, как правило, не выживают. Работники не скрывают, что после смерти щенков вольеры ничем не обрабатываются, - написала в группе комитета по ветеринарии Мурманской области Елена Новикова. – Существует план, согласно которому до середины ноября должно быть отловлено 600 собак! Вольеры не способны вместить такое количество. С января 2020 года ЦВСЖ и вовсе станет приютом. Это не приют, а концлагерь какой-то!

В комитете по ветеринарии поблагодарили мурманчанку за активную жизненную позицию и пообещали проверить условия содержания собак в ЦВСЖ, а заодно направить запрос в мэрию города по этому поводу. Правда, пока Елена не получила официального ответа о проделанной работе.

К слову, прокуратура уже проверяла это учреждение и ничего вопиющего в содержании собак не нашла.

ИСТОЧНИК KP.RU