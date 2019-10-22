«А ФОК и ныне там»: Стройка в Полярных Зорях должна быть закончена, во что бы то ни стало

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-22T13:09:00+03:00

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Строительство физкультурно-оздоровительного объекта в Полярных Зорях вышло на финишную прямую. Правда, завершить стройку, которая, кстати, ведется на деньги федерального бюджета в рамках национального проекта, никак не удается.

- ФОК готов на 90%. Но несмотря на это, ситуация тревожная, - отметила на «оперативке» первый вице-губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

То, что красивейший проект, в итоге оказался проблемным, власти Полярных Зорь не отрицают и честно бьются вместе с минстроем региона над его завершением.

- У подрядчика, занимающегося ФОКом, есть еще шесть объектов на Северо-Западе на общую сумму больше двух миллиардов рублей и везде такие же как у нас проблемы, - объясняет глава Полярных Зорь Максим Пухов. – Сейчас на нашей стройке работает 15 человек. Это явно недостаточно, чтобы завершить работы, которые там остались. Но все договоренности об увлечении численности строителей и ускорения темпов подрядчик не выполняет.

Сейчас главное – подключить готовое здание ФОКа к тепловым сетям, которые как и сам теплопункт уже готовы к работе. После этого можно будет усилить отделочные работы.

- То, что подрядчик не выполняет обязательства и по другим объектом, - слабое утешение. Это только увеличивает риски. Тем не менее, объект должен быть достроен, во что бы то ни стало, - отрезал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

К слову, отстают от сроков строители и на других объектах. Пока буксует работы по возведению детских садов в Александровске, Печенге и Североморске.

ИСТОЧНИК KP.RU