В Мурмашах возле школы сбили 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-22T12:37:25+03:00

На куртке ребенка были светоотражатели, но водитель все равно его не заметил на «зебре»

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Проезжая мимо пешеходного перехода вблизи детского сада и школы, автомобилистам надо держать ухо востро – в любой момент на дорогу может выскочить ребенок и со всех ног броситься бежать по своим делам. К слову, такие ситуации на «зебре» у школы №1 в Мурмашах происходили ни раз. Но в итоге утром 21 октября аварии избежать не удалось.

- В 8:00 у дома №21 по улице Советской в Мурмашах произошло ДТП. Volvo XC90 ехал со стороны площади Кирова и сбил 9-летнюю девочку, которая переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечу, что на ее куртке были светоотражающие элементы, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

К счастью, ребенок пострадал не сильно. Подоспевшие на место аварии медики диагностировали у нее ушиб и ссадину правого бедра. В Госавтоинспекции предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии, которая, скорее всего, произошла из-за невнимательности водителя – ребенок пересекал дорогу по правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU