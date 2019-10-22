В Полярных Зорях прошел кис-парад

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-22T11:33:30+03:00

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Вот уже много лет Дворец культуры в Полярных Зорях проводит увлекательный показ мод. Правда, на импровизированный подиум выходят не люди, а представители кошачьих. Последние восемь лет в кис-параде принимают участие и подопечные группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори», а их кураторы не редко становятся членами жюри.

В этот раз показать всю свою красоту и пушистую стать решились 15 кошачьих, большинству из которых не исполнилось еще и года. Кстати, обязательное условие участия в конкурсе – наличие паспорта и всех прививок.

- В этом году на кис-парад мы привезли двух котят, которые спасли в поселке Зашеек из дома, где ютились 40 пушистиков. Мы их вылечили, обработали от паразитов и сделали все полагающиеся по возрасту прививки, - рассказывает администратор группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори» Лариса Мерзликина. – Как и полагается по условиям конкурса, наши волонтеры рассказали о своих подопечных: 4-месячном Майкле и 1,5-месячном Баксе и продефилировали с ними по сцене.

Что же, конкуренция у бездомных крошек была сильна – бороться за звание «Очаровательный котенок» им пришлось с куда более породистыми собратьями. Тем не менее, жюри не смогло обойти их симпатией, и Баксу присвоили почетное третье место. Более того, на кис-параде нашлись люди, которым он приглянулся. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время малыш станет домашним. Также на конкурс добрые люди принесли корм для подопечных зоозащитников.

ИСТОЧНИК KP.RU